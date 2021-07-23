Concernant les options de jeu, nous avons enrichi le système qui a rencontré un vif succès dans GRID Autosport sur Switch. GRID Legends proposera des préréglages « Graphismes » (30FPS) et « Performances » (60FPS) pour le mode téléviseur et le mode portable, ainsi que des préréglages « Équilibré » et « Économie d’énergie » dédiés au mode portable. Vous pourrez ainsi choisir le compromis idéal entre fréquence d’images et qualité graphique.



Pour ce qui est des effets graphiques, la version Switch 2 gardera tous les feux d’artifice, la fumée de pneus, les étincelles et les retours de flamme auxquels vous vous attendez des versions mobiles et des autres consoles.

Date : 2026 / Prix : 29,99€ eShop

Feral Interactive sur Reddit :A savoir : le jeu prendra en charge la manette GameCube du Nintendo Switch Online (celle exclusive à la Switch 2) afin de pouvoir laisser tout le monde profiter des gâchettes analogiques.Il sera possible d’utiliser le joystick droit des Joy-Con 2 ou de la Manette Pro 2 pour gérer l’accélération.