GRID Legends
name : GRID Legends
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : Codemasters
genre : course
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
all
[NS2] GRID Legends : Deluxe Edition / Info


Feral Interactive sur Reddit :

Concernant les options de jeu, nous avons enrichi le système qui a rencontré un vif succès dans GRID Autosport sur Switch. GRID Legends proposera des préréglages « Graphismes » (30FPS) et « Performances » (60FPS) pour le mode téléviseur et le mode portable, ainsi que des préréglages « Équilibré » et « Économie d'énergie » dédiés au mode portable. Vous pourrez ainsi choisir le compromis idéal entre fréquence d'images et qualité graphique.

Pour ce qui est des effets graphiques, la version Switch 2 gardera tous les feux d'artifice, la fumée de pneus, les étincelles et les retours de flamme auxquels vous vous attendez des versions mobiles et des autres consoles.

A savoir : le jeu prendra en charge la manette GameCube du Nintendo Switch Online (celle exclusive à la Switch 2) afin de pouvoir laisser tout le monde profiter des gâchettes analogiques.
Il sera possible d'utiliser le joystick droit des Joy-Con 2 ou de la Manette Pro 2 pour gérer l'accélération.

Date : 2026 / Prix : 29,99€ eShop

    posted the 01/06/2026 at 07:10 PM by nicolasgourry
