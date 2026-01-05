Jeux Video

Il avait un peu de gueule lors de son nouveau trailer au printemps 2025, au moins par son côté Splinter Cell qui nous manque (bien qu'une partie du jeu soit full action quand le cerveau des ennemis part en couille) mais voilà, ça commence à puer selon divers rapports, relayés par Xboxygen :- Quelques semaines après le nouveau trailer, le studio a perdu 75% de ses employés.- Le réalisateur a cessé de communiquer sur Discord et Youtube depuis septembre 2025 (alors qu'il était très actif depuis plusieurs années).- Le site web du studio n'est plus accessible.Pour une fois que c'était pas un Soulsborne