MUDANG : le ''Splinter Cell'' coréen annulé en douce ?
Jeux Video


Il avait un peu de gueule lors de son nouveau trailer au printemps 2025, au moins par son côté Splinter Cell qui nous manque (bien qu'une partie du jeu soit full action quand le cerveau des ennemis part en couille) mais voilà, ça commence à puer selon divers rapports, relayés par Xboxygen :

- Quelques semaines après le nouveau trailer, le studio a perdu 75% de ses employés.
- Le réalisateur a cessé de communiquer sur Discord et Youtube depuis septembre 2025 (alors qu'il était très actif depuis plusieurs années).
- Le site web du studio n'est plus accessible.

Pour une fois que c'était pas un Soulsborne
    posted the 01/05/2026 at 02:56 PM by shanks
    comments (4)
    liberty posted the 01/05/2026 at 02:58 PM
    Bizzare. Ça a de la gueule en tout cas. Probablement une production Microsoft encore annulée. (Je déconne)
    shanks posted the 01/05/2026 at 03:00 PM
    liberty
    C'était de l'auto-édition, il était également prévu sur PS5.

    D'ailleurs, alors qu'il était annoncé Game Pass Day One à la base, il a perdu cette mention dans le trailer du printemps.
    liberty posted the 01/05/2026 at 03:02 PM
    shanks non mais c'est décevant. Parce que ça donne vraiment envie. J'espère que les Chinois vont reprendre la production
    e3ologue posted the 01/05/2026 at 03:03 PM
    Le JV qui avait toujours ce complexe d'être un sous média, ben voilà ça y est il est comme les autres: une industrie de la thune pour la thune, le reste c'est du mytho pour justifier l'injustifiable.

    Je dis ça parce que depuis quand on annonce des jeux quand rien en interne ne va ?
