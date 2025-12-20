« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
"A free update will be available on Nintendo Switch 2 for those who own the Nintendo Switch version, offering enhanced performance with up to 60fps and 1440p resolution compared to 30fps and 720p on the original console."
"Une mise à jour gratuite sera disponible sur Nintendo Switch 2 pour les personnes qui possèdent la version Nintendo Switch, offrant des performances améliorées avec une fréquence d'images pouvant atteindre 60 fps et une résolution pouvant atteindre 1440p, par rapport à 30fps et 720p sur la console d'origine."
Il me donne très envie mais c'est le genre de jeu que j'ai envie de pouvoir avoir en portable donc plus pour ma Switch 2 que ma PS
https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Nintendo-Switch-2-Edition/Dispatch-Nintendo-Switch-2-Edition-2991427.html
https://store.playstation.com/fr-fr/concept/10013259
Après ça ne veut pas dire que je l'achèterai, bayonetta 3, astral chaîne, et tant d'autre en sont témoins.