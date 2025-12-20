profile
name : Dispatch
platform : PC
editor : N.C
developer : Adhoc Studio
genre : Narration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
all
[Switch/NS2] Dispatch / Petite info

OpenCritic 87% IGNFrance 9/10 ActuGaming 8,5/10 GAC 8,5/10 Gamekult 8/10

"A free update will be available on Nintendo Switch 2 for those who own the Nintendo Switch version, offering enhanced performance with up to 60fps and 1440p resolution compared to 30fps and 720p on the original console."

"Une mise à jour gratuite sera disponible sur Nintendo Switch 2 pour les personnes qui possèdent la version Nintendo Switch, offrant des performances améliorées avec une fréquence d'images pouvant atteindre 60 fps et une résolution pouvant atteindre 1440p, par rapport à 30fps et 720p sur la console d'origine."

https://www.gamespress.com/Dispatch-Comes-to-Nintendo-Switch-1-and-2-on-January-28#:~:text=A%20free%20update%20will%20be,720p%20on%20the%20original%20console.

Date de sortie : 29 janvier 2026

PS : Jusqu'au 28 Janvier 2026
26,09 € au lieu de 28,99€ / Édition Standard
35,99€ au lieu de 38,99€ / Édition Digital Deluxe
    posted the 12/20/2025 at 09:10 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    maxx posted the 12/20/2025 at 09:12 PM
    Okkkkk je vais donc pouvoir l'acheter!
    Il me donne très envie mais c'est le genre de jeu que j'ai envie de pouvoir avoir en portable donc plus pour ma Switch 2 que ma PS
    nicolasgourry posted the 12/20/2025 at 09:23 PM
    maxx si je ne me trompe pas, il est moins cher en version Switch/NS2 que PS5 en démat.
    https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Nintendo-Switch-2-Edition/Dispatch-Nintendo-Switch-2-Edition-2991427.html
    https://store.playstation.com/fr-fr/concept/10013259
    maxx posted the 12/20/2025 at 09:48 PM
    nicolasgourry Ah bénef!!! Merci pour l'info!
    cyr posted the 12/21/2025 at 09:17 AM
    nicolasgourry OK. Je vais l'ajouter sur ma liste de jeux a suivre (petit cœur sur l'eshop)

    Après ça ne veut pas dire que je l'achèterai, bayonetta 3, astral chaîne, et tant d'autre en sont témoins.
