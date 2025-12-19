profile
Larian Studios
Larian Studios visé par de lourdes accusations internes


Décidément, rien ne va plus chez Larian Studios. Après le bad buzz lié aux propos de Swen Vincke concernant l'utilisation de l'IA pour explorer des idées, préparer des supports de travail ou générer du contenu temporaire, le studio belge fait désormais face à une série d’accusations sérieuses émanant d’anciens employés et collaborateurs. Ces témoignages, largement relayés sur le réseau social Blue Sky, pointent du doigt des problèmes profonds liés à la culture interne du studio, allant du harcèlement sexuel présumé à la tolérance de discours d’extrême droite, en passant par des pratiques de recrutement jugées abusives.

Parmi les témoignages les plus relayés figure celui d’une ancienne développeuse s’exprimant sous le pseudonyme Hash Bandicoot. Celle-ci affirme que la direction de Larian Studios aurait fermé les yeux sur le comportement ouvertement fascisant d’un ingénieur devenu radicalisé durant la période du COVID. Selon elle, cet employé diffusait des discours d’extrême droite sur le lieu de travail et aurait même constitué un petit groupe partageant ces idées, créant un climat jugé hostile, notamment pour les employés issus de minorités.

Toujours selon ce témoignage, plusieurs membres de l’équipe auraient alerté directement le patron du studio, Swen Vincke, sur la situation. La réponse attribuée à ce dernier — invoquant l’importance stratégique de l’employé et la difficulté de le remplacer en fin de production — aurait contribué à laisser perdurer un environnement de travail malsain. Hash Bandicoot accuse ainsi le studio de capitaliser sur l’image progressiste de Baldur’s Gate 3 tout en ne protégeant pas correctement ses employés.

L’accusation la plus grave concerne un acte de harcèlement sexuel, voire d’agression, que Hash Bandicoot, qui se définit comme une femme trans, dit avoir subi peu après son coming out professionnel. Elle affirme qu’un collègue aurait tenu des propos déplacés avant de lui toucher l’entrejambe au milieu de l’open space. Elle explique ne pas avoir signalé l’incident officiellement, estimant que la hiérarchie protégeait en priorité les employés jugés « indispensables ».

En parallèle, d’autres critiques visent les pratiques de recrutement de Larian Studios, notamment pour les postes liés à la narration. La scénariste Zoe Quinn a dénoncé des tests d’écriture longs, non rémunérés et nécessitant la création de contenu jouable, tout en critiquant l’attrait du studio pour l’IA générative et sa réticence au télétravail. Ces propos ont été appuyés par le narrative designer Bruno Dias, qui décrit un processus réputé dans l’industrie pour ses demandes excessives de travail gratuit, ses nombreux entretiens et ses délais interminables.

La scénariste Cat Manning va dans le même sens, affirmant que des milliers de candidats auraient vu leurs heures de travail non payées gaspillées, beaucoup préférant se taire dans l’espoir d’un changement futur.
Twisted Voxel - https://twistedvoxel.com/baldurs-gate-3-dev-larian-faces-harassment-fascism-hiring-practices-allegations/
    akinen posted the 12/19/2025 at 02:26 PM
    Eh ben. Au final, c'est comme dans un paquet d'entreprise taguées actuellement.

    Le seul problème c'est qu'après avoir fait l'objet de ce genre d'affaire, les projets ultérieurs sont souvent dénaturés afin de les harmoniser avec les promesses de réformes internes de l'entreprise.

    Franchement, BD3 est vraiment le projet qui "les rassemble tous". Y'a autant des armures, vêtements, dialogues et charac design "à l'ancienne", que des personnages très "moderne" avec des thèmes actuels.

    Vu le trailer du prochain divinity, il faudra s'attendre de gros changements parce que l'on connait déjà la suite (enquêtes, révélations, procès, remaniement, projets repoussés, etc.)
    grundbeld posted the 12/19/2025 at 02:27 PM
    Comme d’habitude il sera très difficile de démêler le vrai du faux. Si les propos tenus sur la manière dont le travail est géré au sein du studio me semblent plus probables d’être dans la véracité, ceux sur les propos « d’extrême-droite » semblent plutôt être liés à une incapacité à entendre ou même à tolérer des discours autres que le sien, c’est à dire un discours probablement de gauche forte (qui est largement dominant dans les studios de JV occidentaux). Mais là encore, c’est très difficile de se dire si oui ou non c’est avéré. Un témoignage cela vaut quasiment rien en terme de preuves, surtout dans l’état. Une estimation au doigt mouillé comme la mienne, encore moins.

    Donc attendons d’en savoir plus.
    ouken posted the 12/19/2025 at 02:28 PM
    Aiiee..
    donpandemonium posted the 12/19/2025 at 02:28 PM
    Etonnament au début de l'article je me suis dit "à tous les coups c'est encore une gauchiste cheveux bleus qui chiale". Puis un peu plus loin "définit comme femme trans"...

    akinen posted the 12/19/2025 at 02:33 PM
    donpandemonium ce que je remarque,, c'est que visiblement, l'entreprise entière "doit" absolument savoir ce qu'il se passe dans ta vie privée.

    A un moment, est-il vitale que s'afficher ainsi?
    belmoncul posted the 12/19/2025 at 02:34 PM
    Extrême droite, transphobie.. l'usine à propagande de l'état!
    taiko posted the 12/19/2025 at 02:50 PM
    Ah on peut pas parler d'extrême droite maintenant au bureau ? C'est taboo ? Mais l'extrême gauche c'est ok et on a une médaille?
    micheljackson posted the 12/19/2025 at 02:51 PM
    Il va falloir que tous les studios prennent exemple sur Sandfall et arrêtent d'embaucher n'importe qui n'importe quoi, car par leur fermeture d'esprit et leur incapacité à avoir de l'autodérision, ils sont toxiques pour les équipes de travail.

    donpandemonium
    Pareil, je l'avais deviné rien qu'au titre

    taiko
    Ouais, surtout quand on sait que pour ces gens, tout ce qui n'est pas eux est nazi ou d'extrême droite, ça suffit à un moment...
    bennj posted the 12/19/2025 at 02:57 PM
    donpandemonium micheljackson ben ouais le problème c'est pas du tout l'agression qu'elle aurait subit mais le fait que ca soit "une gauchiste cheveux bleus qui chiale".

    Vous êtes vraiment des putains de dérangés.
    sonilka posted the 12/19/2025 at 02:58 PM
    grundbeld c’est à dire un discours probablement de gauche forte (qui est largement dominant dans les studios de JV occidentaux)

    Tous les studios occidentaux se sont sabordés avec leur politique progressiste pour bien se faire voir et obtenir les appuis et financements qu'il fallait. Aujourd'hui c'est le retour de bâton. Avec le risque de voir un paquet de studios s'écraser au sol.
    derno posted the 12/19/2025 at 02:58 PM
    micheljackson
    c'est clair que les curseurs pour se faire tacler d'extreme droite ont incroyablement baissé....même les socialistes y ont droit.
    micheljackson posted the 12/19/2025 at 02:59 PM
    bennj
    C'est surtout que je ne crois pas du tout à cette version.
    bennj posted the 12/19/2025 at 03:01 PM
    micheljackson comme c'est étonnant venant de ta part. Forcément une personne trans se faire agressée c'est forcément un mensonge.
    micheljackson posted the 12/19/2025 at 03:01 PM
    derno
    Même Fabien Roussel du PCF avait été traité d'extrême droite,
    à l'époque de l'histoire du steak ou du barbecue "masculiniste"
    Ils sont complètement fous.
