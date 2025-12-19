Décidément, rien ne va plus chez Larian Studios. Après le bad buzz lié aux propos de Swen Vincke concernant l'utilisation de l'IA pour explorer des idées, préparer des supports de travail ou générer du contenu temporaire, le studio belge fait désormais face à une série d’accusations sérieuses émanant d’anciens employés et collaborateurs. Ces témoignages, largement relayés sur le réseau social Blue Sky, pointent du doigt des problèmes profonds liés à la culture interne du studio, allant du harcèlement sexuel présumé à la tolérance de discours d’extrême droite, en passant par des pratiques de recrutement jugées abusives.Parmi les témoignages les plus relayés figure celui d’une ancienne développeuse s’exprimant sous le pseudonyme Hash Bandicoot. Celle-ci affirme que la direction de Larian Studios aurait fermé les yeux sur le comportement ouvertement fascisant d’un ingénieur devenu radicalisé durant la période du COVID. Selon elle, cet employé diffusait des discours d’extrême droite sur le lieu de travail et aurait même constitué un petit groupe partageant ces idées, créant un climat jugé hostile, notamment pour les employés issus de minorités.Toujours selon ce témoignage, plusieurs membres de l’équipe auraient alerté directement le patron du studio, Swen Vincke, sur la situation. La réponse attribuée à ce dernier — invoquant l’importance stratégique de l’employé et la difficulté de le remplacer en fin de production — aurait contribué à laisser perdurer un environnement de travail malsain. Hash Bandicoot accuse ainsi le studio de capitaliser sur l’image progressiste de Baldur’s Gate 3 tout en ne protégeant pas correctement ses employés.L’accusation la plus grave concerne un acte de harcèlement sexuel, voire d’agression, que Hash Bandicoot, qui se définit comme une femme trans, dit avoir subi peu après son coming out professionnel. Elle affirme qu’un collègue aurait tenu des propos déplacés avant de lui toucher l’entrejambe au milieu de l’open space. Elle explique ne pas avoir signalé l’incident officiellement, estimant que la hiérarchie protégeait en priorité les employés jugés « indispensables ».En parallèle, d’autres critiques visent les pratiques de recrutement de Larian Studios, notamment pour les postes liés à la narration. La scénariste Zoe Quinn a dénoncé des tests d’écriture longs, non rémunérés et nécessitant la création de contenu jouable, tout en critiquant l’attrait du studio pour l’IA générative et sa réticence au télétravail. Ces propos ont été appuyés par le narrative designer Bruno Dias, qui décrit un processus réputé dans l’industrie pour ses demandes excessives de travail gratuit, ses nombreux entretiens et ses délais interminables.La scénariste Cat Manning va dans le même sens, affirmant que des milliers de candidats auraient vu leurs heures de travail non payées gaspillées, beaucoup préférant se taire dans l’espoir d’un changement futur.