Swen Vincke, fondateur de Larian Studios, a mis les pieds dans le plat : il a avoué que ses équipes employaient de l'IA dans le processus de création de leur prochain jeu, Divinity. Il n'en a pas fallu plus pour que l'internet tout entier lui tombe dessus, ce malgré le fait que Vincke précise bien employer l'outil sans volonté aucune de remplacer le travail d'humains."Bon sang les gars, nous ne sommes absolument pas en train de « pousser à fond » l’IA ni de remplacer les concept artists par de l’IA. Nous avons une équipe de 72 artistes, dont 23 concept artists, et nous continuons d’en recruter. L’art qu’ils créent est original, et je suis extrêmement fier de leur travail. On m’a posé une question très précise sur le concept art et notre utilisation de l’IA générative. J’ai répondu que nous l’utilisons pour explorer des idées. Je n’ai jamais dit que nous l’utilisions pour produire du concept art. Ce sont les artistes qui le font - et ce sont des artistes de tout premier plan. Nous utilisons des outils d’IA pour explorer des références, exactement comme nous utilisons Google ou des livres d’art. Aux toutes premières étapes d’idéation, nous nous en servons comme d’une ébauche très grossière de composition, qui est ensuite remplacée par du concept art original. Il n’y a aucune comparaison possible".D'autant que Vincke l'annonce clairement : "le processus créatif en tant que tel ne peut pas être accéléré", même avec l'IA. D'ailleurs, Larian aurait pu garder ces mécaniques internes secrètes, mais a fait le choix de la transparence (ce qui lui a finalement coûté, comme quoi).