Gamekult
Swen Vincke, fondateur de Larian Studios, a mis les pieds dans le plat : il a avoué que ses équipes employaient de l'IA dans le processus de création de leur prochain jeu, Divinity. Il n'en a pas fallu plus pour que l'internet tout entier lui tombe dessus, ce malgré le fait que Vincke précise bien employer l'outil sans volonté aucune de remplacer le travail d'humains.
"Bon sang les gars, nous ne sommes absolument pas en train de « pousser à fond » l’IA ni de remplacer les concept artists par de l’IA. Nous avons une équipe de 72 artistes, dont 23 concept artists, et nous continuons d’en recruter. L’art qu’ils créent est original, et je suis extrêmement fier de leur travail. On m’a posé une question très précise sur le concept art et notre utilisation de l’IA générative. J’ai répondu que nous l’utilisons pour explorer des idées. Je n’ai jamais dit que nous l’utilisions pour produire du concept art. Ce sont les artistes qui le font - et ce sont des artistes de tout premier plan. Nous utilisons des outils d’IA pour explorer des références, exactement comme nous utilisons Google ou des livres d’art. Aux toutes premières étapes d’idéation, nous nous en servons comme d’une ébauche très grossière de composition, qui est ensuite remplacée par du concept art original. Il n’y a aucune comparaison possible".
D'autant que Vincke l'annonce clairement : "le processus créatif en tant que tel ne peut pas être accéléré", même avec l'IA. D'ailleurs, Larian aurait pu garder ces mécaniques internes secrètes, mais a fait le choix de la transparence (ce qui lui a finalement coûté, comme quoi).
tags :
posted the 12/17/2025 at 09:40 AM by nicolasgourry
Mais bon peu importe au moins il ne le cache pas si les gens se plaignent dans ce cas qu'ils n'ont pas à acheter c'est le choix de l'entreprise, Capcom l'utilise, Level 5, etc cela se généralise et on est qu'au début.
La blague c'est qu'on devine très facilement qui sont les personnes les plus virulentes sur Internet? Bah des créatifs...bah oui...
Par contre je suis embêté quand il dit:
"Nous avons une équipe de 72 artistes, dont 23 concept artists, et nous continuons d’en recruter."... tout le monde sait que c'est des jobs temporaires de monter en charge classique dans le processus de création d'un JV, ce ne sont pas des emplois pérennes mais temporaire et les coûts expliquent en partie cela...tout comme l'IA devient ou va devenir incontournable pour produire des AAA.
la publicité d'Intermarché et de son loup, le générique d'une série Disney +...pour le meilleur et pour le pire....mais surtout pour faire baisser les coûts.
Si ça permrt d'augmenter la productivité et rendre certaines tâches moins contraignantes pourquoi pas.
Désolé mais ça tombe dans ma blacklist.