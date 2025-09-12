profile
The Elder Scrolls V : Skyrim - Anniversary Edition
0
Likers
name : The Elder Scrolls V : Skyrim - Anniversary Edition
platform : PC
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6015
visites since opening : 10212149
nicolasgourry > blog
all
[NS2] The Elder Scrolls V : Skyrim A.E / Dispo




Découvrez aujourd'hui l'épopée complète comme jamais auparavant avec l'Anniversary Edition, désormais optimisée pour Nintendo Switch 2.

A savoir :
Si vous possédez l'Édition Anniversaire sur Switch, le téléchargement sur Switch 2 est gratuit.
Si vous possédez l'édition de base (standard) sur Switch, vous devez acheter la "Mise à niveau Anniversaire" pour pouvoir le télécharger sur Switch 2. Ce n'est donc pas gratuit dans ce cas.

https://www.youtube.com/watch?v=fIntv_QfQjU
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/09/2025 at 03:15 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    ravyxxs posted the 12/09/2025 at 03:22 PM
    Jamais vu de ma vie une licence avec autant de forçage jusqu'au dégoût. C'est grave à ce niveau. Ils veulent vraiment en faire leur GTA5....jeu sorti en 2011.....2026 dans quelques jours...ils sont toujours pas en full prod pour TES6
    micheljackson posted the 12/09/2025 at 03:28 PM
    Les bonus master sword / hylian shield / champion's tunic
    ils prennent vraiment les fans de Nintendo pour des pigeons
    rogeraf posted the 12/09/2025 at 03:30 PM
    15 years later ... The Elder Scrolls VI
    gasmok2 posted the 12/09/2025 at 04:03 PM
    ravyxxs
    Et le pire c'est que ça va se vendre...
    Comme tu le dis Bethesda a son GTA 5
    burningcrimson posted the 12/09/2025 at 04:27 PM
    micheljackson À raison
    hypermario posted the 12/09/2025 at 04:41 PM
    Genial, je voulais le relancer ! quel coincidence !
    micheljackson posted the 12/09/2025 at 04:54 PM
    burningcrimson
    c'est vrai
    hypermario posted the 12/09/2025 at 05:03 PM
    micheljackson micheljackson Comprend pas, c'est une MAJ gratuite, c'est quoi le soucis ?
    narukamisan posted the 12/09/2025 at 05:48 PM
    hypermario c'est pas gratuit pour ceux ayant la version cartouche du jeux ..... En gros seul ceux qui ont la version demat anniversary du jeux ont l'uograde gratuite et pire il existe pas de pack upgrade a 10 ou 20€ si tu a le jeux en cartouche avec le dlc anniversary tu dois payer ta putain de version switch 2 60€ plein tarif
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo