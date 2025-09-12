« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Découvrez aujourd'hui l'épopée complète comme jamais auparavant avec l'Anniversary Edition, désormais optimisée pour Nintendo Switch 2.
A savoir :
Si vous possédez l'Édition Anniversaire sur Switch, le téléchargement sur Switch 2 est gratuit.
Si vous possédez l'édition de base (standard) sur Switch, vous devez acheter la "Mise à niveau Anniversaire" pour pouvoir le télécharger sur Switch 2. Ce n'est donc pas gratuit dans ce cas.
ils prennent vraiment les fans de Nintendo pour des pigeons
Et le pire c'est que ça va se vendre...
Comme tu le dis Bethesda a son GTA 5
c'est vrai