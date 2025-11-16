Dans une récente interview, Yazan Aldehayyat, de Valve, a décrit comment Valve a déterminé les spécifications techniques de son prochain hardware.
Selon l'ingénieur, Valve s'est efficacement servi de l'enquête Steam Hardware Survey pour obtenir des indications sur les spécifications PC les plus courantes. D'après cette enquête, les PC équipés de processeurs à 6 cœurs et de cartes graphiques de niveau RTX 3060 représentent les configurations les plus populaires sur le marché.
Cependant, les GPU et les processeurs plus anciens restent très populaires. Par exemple, 3,05 % des joueurs utilisent encore une GTX 1650 et 1,90 % des joueurs s'appuient sur des cartes graphiques Intel Iris Xe, qui sont toutes deux assez loin derrière le GPU 28 CU RDNA 3 de la Steam Machine.
Nous avons consulté l'enquête Steam Hardware Survey. Elle nous fournit une bonne référence en matière de performances des appareils domestiques. La Steam Machine est équivalente ou supérieure à 70 % des appareils que possèdent les utilisateurs.
L'ingénieur affirme que la Steam Machine devrait être meilleure ou tout aussi performante que 70 % des PC répertoriés dans l'enquête Steam Hardware Survey. Cette déclaration fait suite aux nombreuses critiques formulées à l'encontre du matériel en raison de son utilisation de 8 Go de VRAM et d'un GPU comparable au RX 7400.
oui c'est mon interrogation, outre les jeux exclus de la machine car liés à l'antitriche, est-ce que tous les gros jeux tourneront convenablement sur une grosse tv? (pour moi c'est 60fps et réso acceptable)
romgamer6859 Ce sont les mêmes jeux que sur PC, d'où l'utilisation de Proton pour la plupart (il y a une perte théorique, ça tournerait mieux si les jeux étaient directement fait pour Linux), si tu utilises LosslessScaling, 100% des jeux tourneront en 60fps, même ceux qui n'ont pas de mode 60fps.
jenicris 90% des jeux tournent sur le Steam Deck quand même, et si on exclu les jeux dont l'anti-cheat pose problèmes, ça doit frôler les 100%
Ou y a moyen de passer outre.
c'est surtout les perfs de la consoles que j'attends de voir (par rapport à ce qu'on peut en attendre).
t'as pas fortnite, cod ni bf6.. sauf si tu installes windows
romgamer6859 Oui mais si c'est pas évolutif, ce sera du jetable au final, t'aura juste des bonnes perfs la première année.
D'où le transfert des joueurs PC et Console vers la mobilité : SW2 et "consoles PC".
