Dans une récente interview, Yazan Aldehayyat, de Valve, a décrit comment Valve a déterminé les spécifications techniques de son prochain hardware.Selon l'ingénieur, Valve s'est efficacement servi de l'enquête Steam Hardware Survey pour obtenir des indications sur les spécifications PC les plus courantes. D'après cette enquête, les PC équipés de processeurs à 6 cœurs et de cartes graphiques de niveau RTX 3060 représentent les configurations les plus populaires sur le marché.Cependant, les GPU et les processeurs plus anciens restent très populaires. Par exemple, 3,05 % des joueurs utilisent encore une GTX 1650 et 1,90 % des joueurs s'appuient sur des cartes graphiques Intel Iris Xe, qui sont toutes deux assez loin derrière le GPU 28 CU RDNA 3 de la Steam Machine.L'ingénieur affirme que la Steam Machine devrait être meilleure ou tout aussi performante que 70 % des PC répertoriés dans l'enquête Steam Hardware Survey. Cette déclaration fait suite aux nombreuses critiques formulées à l'encontre du matériel en raison de son utilisation de 8 Go de VRAM et d'un GPU comparable au RX 7400.