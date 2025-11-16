profile
Valve affirme que la Steam Machine est meilleure que 70 % des PC que les utilisateurs Steam ont chez eux


Dans une récente interview, Yazan Aldehayyat, de Valve, a décrit comment Valve a déterminé les spécifications techniques de son prochain hardware.

Selon l'ingénieur, Valve s'est efficacement servi de l'enquête Steam Hardware Survey pour obtenir des indications sur les spécifications PC les plus courantes. D'après cette enquête, les PC équipés de processeurs à 6 cœurs et de cartes graphiques de niveau RTX 3060 représentent les configurations les plus populaires sur le marché.

Cependant, les GPU et les processeurs plus anciens restent très populaires. Par exemple, 3,05 % des joueurs utilisent encore une GTX 1650 et 1,90 % des joueurs s'appuient sur des cartes graphiques Intel Iris Xe, qui sont toutes deux assez loin derrière le GPU 28 CU RDNA 3 de la Steam Machine.

Nous avons consulté l'enquête Steam Hardware Survey. Elle nous fournit une bonne référence en matière de performances des appareils domestiques. La Steam Machine est équivalente ou supérieure à 70 % des appareils que possèdent les utilisateurs.

-Yazan aldehayyat


L'ingénieur affirme que la Steam Machine devrait être meilleure ou tout aussi performante que 70 % des PC répertoriés dans l'enquête Steam Hardware Survey. Cette déclaration fait suite aux nombreuses critiques formulées à l'encontre du matériel en raison de son utilisation de 8 Go de VRAM et d'un GPU comparable au RX 7400.
    parrain59 posted the 11/16/2025 at 01:23 PM
    A voir le prix...
    sonilka posted the 11/16/2025 at 01:25 PM
    C'est ce qu'on pouvait en déduire en voyant la fiche de spec'. La plupart des joueurs sur Steam ne disposent de machine de guerre et c'est avant tout à ce public que Valve compte s'adresser. Si le prix n'est pas trop délirant, ca peut faire son petit bout de chemin.
    thejoke posted the 11/16/2025 at 01:26 PM
    J'ai un pc portable de 2018 "gameur" avec le fameux windows 10 qui arrive à échéance. Je pense que ça sera l'occasion pour moi de faire la transition linux avec la steam machine.
    walterwhite posted the 11/16/2025 at 01:28 PM
    Un bon prix et une bonne com’ et ça peut faire mouche.
    romgamer6859 posted the 11/16/2025 at 01:33 PM
    On imagine aussi que les jeux seront optimisés (comme pour le steam deck).
    suzukube posted the 11/16/2025 at 01:34 PM
    De toutes les façons les EXPERTS qui veulent le top of the top du marché ont déjà leur RTX 5090 et 64 Go de ram sur leur config, pourquoi vouloir une Steam Machine du coup ?
    jenicris posted the 11/16/2025 at 01:35 PM
    romgamer6859 certains jeux seront sûrement vérifié oui. Après sur le deck tous les jeux ne tournent pas je crois ou alors pas très bien.
    romgamer6859 posted the 11/16/2025 at 01:37 PM
    jenicris
    oui c'est mon interrogation, outre les jeux exclus de la machine car liés à l'antitriche, est-ce que tous les gros jeux tourneront convenablement sur une grosse tv? (pour moi c'est 60fps et réso acceptable)
    jenicris posted the 11/16/2025 at 01:39 PM
    romgamer6859 faudra voir les premiers test. Actuellement sûrement dans quelques années a voir.
    5120x2880 posted the 11/16/2025 at 01:40 PM
    thejoke Moi j'ai Windows 11 ltsb et j'utilise même pas Windows Update, raf de l'échéance.

    romgamer6859 Ce sont les mêmes jeux que sur PC, d'où l'utilisation de Proton pour la plupart (il y a une perte théorique, ça tournerait mieux si les jeux étaient directement fait pour Linux), si tu utilises LosslessScaling, 100% des jeux tourneront en 60fps, même ceux qui n'ont pas de mode 60fps.

    jenicris 90% des jeux tournent sur le Steam Deck quand même, et si on exclu les jeux dont l'anti-cheat pose problèmes, ça doit frôler les 100%
    jenicris posted the 11/16/2025 at 01:45 PM
    5120x2880 ce truc d'anti triche ça met quand même certains gros jeux de côté non ?
    Ou y a moyen de passer outre.
    ouroboros4 posted the 11/16/2025 at 01:47 PM
    Aie
    romgamer6859 posted the 11/16/2025 at 01:49 PM
    5120x2880
    c'est surtout les perfs de la consoles que j'attends de voir (par rapport à ce qu'on peut en attendre).

    jenicris
    t'as pas fortnite, cod ni bf6.. sauf si tu installes windows
    pcsw2 posted the 11/16/2025 at 01:53 PM
    Ce dera pas pour moi ayant une machine supérieure mais a 500 euro ca pourrais marcher ,moi je me contenterai de la manette et du casque vr
    marcelpatulacci posted the 11/16/2025 at 02:00 PM
    Ah ? Mais on sait leur GPU est l'équivalent de quel RTX...ou GTX ?
    kakazu posted the 11/16/2025 at 02:05 PM
    marcelpatulacci A peu près une rx 7600 de chez amd
    gamjys posted the 11/16/2025 at 02:06 PM
    Un bon prix, une grosse distrib derrière, et ça va faire très mal.
    5120x2880 posted the 11/16/2025 at 02:15 PM
    jenicris Bah le plus « gros » déjà, Fortnite. Sinon à part ça bof et tu peux juste installer Windows dessus, ça prend 5 minutes et il y aura plus de problèmes, mais du coup je me demande si ils vont pas sortir une maj avec ce PC Steam, ne serait-ce que pour Fortnite.

    romgamer6859 Oui mais si c'est pas évolutif, ce sera du jetable au final, t'aura juste des bonnes perfs la première année.
    solarr posted the 11/16/2025 at 02:21 PM
    les GTX 1060 à GTX 1080ti ont atteint un plafond de verre technologique : tout ensuite consomme 2x plus pour un prix 2x plus cher. Si on leur avait permis de chauffer et consommer plus, se doter des séries plus récentes serait inutile, malgré le DLSS.

    D'où le transfert des joueurs PC et Console vers la mobilité : SW2 et "consoles PC".
    supasaiyajin posted the 11/16/2025 at 02:26 PM
    Et d'ailleurs, c'est assez drôle. On voit souvent une partie des joueurs PC passer leur temps à rabaisser les consoles, soi disant obsolètes face au PC… et au final, Steam sort une machine avec des specs comparables aux consoles actuelles. Comme quoi. Reste plus qu'à connaître le prix. Avec la flambée de la DDR5 en ce moment...
    marcelpatulacci posted the 11/16/2025 at 02:27 PM
    kakazu j'y connais rien en AMD alors j'ai demandé a saint-chatGPT et il a dit: en vérité je vous le dit, la RX 7600 est globalement comparable à la RTX 4060.

    Frenchement ça va.
    kakazu posted the 11/16/2025 at 02:33 PM
    marcelpatulacci oui c'est son équivalent et c'est une carte faite pour le 1080p et 1440 p
    leonr4 posted the 11/16/2025 at 02:40 PM
    Du niveau RX 7400 OC / RX 7600M.
    5120x2880 posted the 11/16/2025 at 02:45 PM
    supasaiyajin T'as plein de joueurs PC qui n'aiment pas Steam ni même Valve, je vois pas trop le rapport, je joue sur PC pourtant je dis qu'Asus c'est de la daube infame par exemple, qu'ils sortent une console ou un film au cinéma. Pour le moment je me prononce pas trop vu qu'on a pas toutes les infos, mais il y a 80% de chance pour que je pense que ce PC Steam soit de la merde.
