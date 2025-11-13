profile
Red Dead Redemption
31
Likers
name : Red Dead Redemption
platform : Xbox 360
editor : Take Two Interactive
developer : Rockstar Games
genre : action
multiplayer : 1 à 16 (online)
european release date : 05/21/2010
us release date : 05/21/2010
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.reddeadredemption-lejeu.com/
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5986
visites since opening : 10091823
nicolasgourry > blog
all
[PS5/XSX/NS2] Red Dead Redemption / Mise à niveau (gratuite)


Si vous avez la version Switch, la mise à niveau est gratuite (le 2 Décembre 2025) :
Amélioration de la résolution + 60FPS (DLSS)
HDR activé
Mode "souris"

La mise à niveau est gratuite aussi pour PS5/XSX si vous avez les versions PS4/X360
60FPS / 4K / HDR activé


Site officiel Rockstargames
https://www.youtube.com/watch?v=SlkizyzZ8k4
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, aeris74, link1983, bogsnake, tripy73
    posted the 11/13/2025 at 07:40 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    nicolasgourry posted the 11/13/2025 at 07:47 PM
    iglooo ça c'est le genre d'annonce qui te plait je pense quand on parle de "mise à niveau".
    midomashakil posted the 11/13/2025 at 07:58 PM
    Le jeux sera dispo le 2 décembre sur le ps plus
    roivas posted the 11/13/2025 at 08:04 PM
    DLSS c'est pas une résolution, bizarre d'annoncé ça comme ça, du coup on connait pas la résolution de la version Switch 2?
    liberty posted the 11/13/2025 at 08:08 PM
    nicolasgourry sur Xbox c'est la version 360.
    nicolasgourry posted the 11/13/2025 at 08:09 PM
    liberty j'ai modifié
    liberty posted the 11/13/2025 at 08:13 PM
    nicolasgourry
    nicolasgourry posted the 11/13/2025 at 08:17 PM
    liberty
    mishinho posted the 11/13/2025 at 08:31 PM
    midomashakil ça c’est bon !
    jaysennnin posted the 11/13/2025 at 09:46 PM
    on veut un patch current gen pour red dead 2 mais depuis rockstar games joue les stevie wonder chaque fois qu'on aborde le sujet
    soulfull posted the 11/13/2025 at 09:49 PM
    jaysennnin pareil ça m'enerve car je veux reprendre le jeu mais dans de meilleures conditions.
    solarr posted the 11/13/2025 at 10:38 PM
    Ce n'est pas une fleur, c'est la suite logique des capacités graphiques des consoles actuelles.
    Ne pas croire qu'il y ait eu un quelconque travail derrière.
    jaysennnin posted the 11/13/2025 at 10:41 PM
    soulfull franchement, je sais pas si il faut qu'on aille faire un sitting virtuel là-bas
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo