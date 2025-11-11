Jeux Video

Kazuki Motoyama, 69 ans seulement.Mine de rien, il était bien connu de ses paires pour être l'auteur du manga Super Mario (1988-1998 ), une oeuvre bien officielle affiliée à Nintendo, blindé d'humour qu'on ne retrouvait aucunement dans les jeux de base comme le montre l'extrait ci-dessousAprès 10 ans à bosser sur du Mario, il a ensuite fait une pause pour se voir diagnostiquer en 2010 un sévère diabète en plus d'un infarctus aigu du myocarde.Repos ensuite, puis reprise en 2019 d'un petit manga sur Kinoppe-chan, la fille de Dr Mario (si si) avant d'apprendre aujourd'hui de la part de sa soeur son décès.RIP.