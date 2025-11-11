Kazuki Motoyama, 69 ans seulement.
Mine de rien, il était bien connu de ses paires pour être l'auteur du manga Super Mario (1988-1998 ), une oeuvre bien officielle affiliée à Nintendo, blindé d'humour qu'on ne retrouvait aucunement dans les jeux de base comme le montre l'extrait ci-dessous
Après 10 ans à bosser sur du Mario, il a ensuite fait une pause pour se voir diagnostiquer en 2010 un sévère diabète en plus d'un infarctus aigu du myocarde.
Repos ensuite, puis reprise en 2019 d'un petit manga sur Kinoppe-chan, la fille de Dr Mario (si si
) avant d'apprendre aujourd'hui de la part de sa soeur son décès.
RIP.
Et merci de m'avoir fait découvrir la b*** officielle de Mario
shanks Je ne savais même pas qu'il y avait un manga mais en plus publié pendant 10 ans ! C'est fou ! C'est qui la mère de Kinoppé ?
thejoke c'est quoi le blème avec Super ? La dernière fois que j'ai lu, Moro se faisait défoncer par un Goku géant. C'est partie en vrille après ?
C'est parti en vrille au chapitre 1.
- Découpage de merde.
- Gros soucis de perspective.
- Transformations sans cohérence juste pour vendre des figurines.
- La majorité des arcs ont des scénarios à chier.
Et c'est d'ailleurs dommage car y a de l'idée.
Les arcs Black Goku, Moro et Granola, à chaque fois, ça part super bien niveau narration, avant de s'écrouler totalement.
Toyotaro est une fraude.
Je pense que l'une de ses pires déclarations, c'est que l'effet de répétition du titre "Dragon Ball Super : Super Hero" (choisi par Toriyama) vient du fait qu'il avait oublié que le manga s'appelait maintenant Dragon Ball Super...
A ce niveau, fallait le laisser se reposer.
Je ne sais même pas quoi dire
shanks liberty C'est pas pour le défendre mais vous savez que DB a été comme le poids du monde pour Toriyama ? A la base il voulait faire que des trucs rigolo comme Dr Slump mais quand la Toei a vu le succès monstre de DB, ils lui font signé un contrat a vie (déjà ça c'est rare) et lui foute une pression pas possible pour qu'il pond le plus de chapitres possible pour DBZ. Quand DBZ est enfin fini, c'est comme si il venait de se débarrassé du poids du monde au sens propre. Jamais il aurait eu le courage de reprendre dans les années 2000.
DBZ c'était pas son truc, c'est que presque 30 ans plus tard qu'il a pu apprécié sa propre œuvre voyant l'impact dans le monde. Mais c'est pas pour autant qu'il est revenu avec plaisir pour DBS. Officiellement le scénar c'est lui et son nom a attiré beaucoup plus mais sa participation c'est limite "bon lui fouté lui une couleur rouge, l'autre rose et celui la blanche et c'est toujours Goku avant tous. Et voila...maintenant foutez moi la paix, ch'ui trop vieux pour ces conneries" Toujours Goku, les transformations sans aucune vrai explication, ça montre que déjà c'est toujours les vieilles idées des 90's mais en pire et prouve qu'il n'y prend aucun plaisir.
On peut pas vraiment lui reproché pour DBS, le boss est devenu vieux, tous comme les autres vieux comme papy Ridley Scott avec Prometheus, Alien Covenant. Ils ont été "poussé" par leurs boites pour faire du neuf avec du vieux, sans réel motivation.
En tout cas c'est sur qu'il y avait mieux que Toyotaro comme relève, surtout quand on voit les fanmade comme Kakumei, After The Futur, Multivers etc. mais Toyotaro fait que suivre les "ordres" PG de la Toei.
mais je peux comprendre mais chaud
Mias nous lecteur,tant mieux je reste malgré tout fan de tous les arc m^meme Buu
L arc Buu finit bien la série
Tout ce qu'a fait Toriyama après la saga Boo est d'une nullité sans nom, alors que Toyotaro n'était pas officiellement sur le projet DBS.
Tori c'est aussi Dragon Ball Daima... pour rappel
Il en avait rien à carer de Dragon Ball, que ça soit en interview ou autre, il se souvenait même pas de certaines choses qu'il a fait parce que pour lui le manga aurait du s'arrêter depuis bien longtemps.
Sa seule motivation c'était de continuer à faire de l'argent.
Et concernant DBS, on sait de sources sures que c'est Toriyama qui écrit les grandes lignes de l'histoire, c'est assurément lui qui design les transformations degueu, et ce genre de trucs. Toyotaro c'est probablement juste le pauvre executant qui dessine la merde qu'on lui donne.
D'ailleurs, Toyotaro avant de travailler sur DBS il travaillait sur un fan manga ou tout le monde était d'accord pour dire que c'était incroyable et totalement dans la lignée de Dragon Ball.
J'ai un respect immense pour Toriyama pour ce qu'il a apporté, Dragon Ball est une de mes oeuvres préférés, mais si la licence est devenue à chier, c'est totalement à cause de lui.
pour se faire harceler pour faire une suite
qui sera forcément moins bien