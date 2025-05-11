accueil
[rumeur] Sony accélère sa stratégie PC?
Un data miner découvre de nouveaux symboles sur le PSN, parmi lesquels un symbole « PS5/PC » et un symbole « Cross-Buy ».
https://www.resetera.com/threads/rumor-data-miner-finds-new-symbols-on-the-psn-among-them-a-ps5-pc-and-a-cross-buy-symbol.1343917/
2
Likes
Who likes this ?
ouken
,
tripy73
posted the 11/05/2025 at 11:24 AM by
skuldleif
comments (
26
)
skuldleif
posted
the 11/05/2025 at 11:26 AM
ils préparent vraisemblablement un launcher PC
yukilin
posted
the 11/05/2025 at 11:58 AM
Je pense plutôt qu'ils vont proposer à la vente directement les versions PC sur leur store, tout simplement, non?
junaldinho
posted
the 11/05/2025 at 11:59 AM
Ils ont plus vraiment le choix. Sony ne peut pas se permettre de passer à côté des ventes PC et le cross buy et un moyen de contrer MS qui arrive avec des machines ouverts à tous les stores en + du leur.
skuldleif
posted
the 11/05/2025 at 12:06 PM
yukilin
un store ca décède sans nouveauté , avoir un launcher c'est équivalent à une acceleration de la strat PC
vente les versions PC sur leur store => launcher PC ⇔ acceleration de la strat PC
ouken
posted
the 11/05/2025 at 12:06 PM
Très bonne nouvelle pc au centre de tout
jenicris
posted
the 11/05/2025 at 12:07 PM
Do as I say, not as I do.
cyr
posted
the 11/05/2025 at 12:15 PM
skuldleif
ils se voilent la face.
supasaiyajin
posted
the 11/05/2025 at 12:21 PM
Aie. Le début de la fin.
malroth
posted
the 11/05/2025 at 12:21 PM
C'est bon ça
51love
posted
the 11/05/2025 at 12:21 PM
Intéressant ces icônes, curieux de voir quand ils vont l'annoncer ce launcher car le crossbuy PSN + Steam ça n'arrivera jamais.
Ils auraient dû être moins timide et le sortir bcp plus tôt, des leurs premiers jeux sur PC il y a 5 ans, en sortant en priorité leurs jeux dessus, avant Steam, plutôt que d'inciter les joueurs PC a créér un catalogue de jeu PlayStation chez les concurrents.
Ca sera encore plus difficile à déconstruire.
Mais ils ont des arguments à faire valoir, je pense qu'ils seront dans une position où ils pourront imposer cette règle avec leur launcher pour jouer sur les 2 tableaux, console comme PC :
"Si vous voulez sortir votre jeu sur PlayStation, et si vous prévoyez une version PC, ok pour le sortir sur PlayStation mais vous devez le sortir sur notre launcher PC aussi."
En soit ça me semble honnête, l'effort de mettre un jeu PC sur une autre plateforme étant minime.
Ca permettrait de faire grossir la plateforme PC très rapidement.
malroth
posted
the 11/05/2025 at 12:24 PM
Typiquement si ça se fait dés 2026, je pourrai acheter day one "SAROS" sur pc car j'avais adoré Returnal sur ps5, mais maintenant je suis joueur 100% PC.
Je ne vais pas revenir aux consoles. Donc avec moi, Sony peux continuer à avoir de l'argent via leur jeux.
Et je ne suis pas le seul. Bcp de joueurs sont passé et passent au pc. Donc autant sortir leur exclu dessus
zekk
posted
the 11/05/2025 at 12:26 PM
51love
pour le coup; c'est un peu la seule bonne analyse ici
skuldleif
posted
the 11/05/2025 at 12:26 PM
51love
bien vu , c'est vrai qu'ils sont en position de tordre la main des editeurs contrairement à MS et donc pousser ce store
skuldleif
posted
the 11/05/2025 at 12:28 PM
ils pourraient meme tordre la main a Xbox , pour que les jeux MS sortent dessus
, mais bon a mon avis ils n'auront pas a le faire etant donné la philosophie de MS actuellement
pcsw2
posted
the 11/05/2025 at 12:30 PM
Pop corn
neptonic
posted
the 11/05/2025 at 12:32 PM
Je n’y crois absolument pas, non seulement parce que les launcher hors steams bident sévère mais en plus Sony ne fait pas de day one.
Vous vous astiquer la manche bien trop vite + c’est probablement pour la prochaine portable ( la vita avait ce logo)
skuldleif
posted
the 11/05/2025 at 12:38 PM
neptonic
hmm peut etre juste un crossbuy entre les hardware au logo sur fond blanc (ecriture noire sur fond blanc) , c'est peut etre ca la logique , la on voit que le PC c'est ecriture blanche sur fond noire donc l'inverse
neptonic
posted
the 11/05/2025 at 12:44 PM
skuldleif
y’a aucune logique parce que ce sont des logo « dataminés » du backend. Faudrait voir ça sur plusieurs jeux pour y tirer une logique.
Sinon en réfléchissant 2 secondes le play anywhere est l’antithèse du business modèle de Sony qui est de sécuriser leur fanbase en « maintenant » leur ludothèque sur leur plateforme.
Ajoute le fait que le playanywhere te fait perdre des ventes. Parce que l’a ou un joueur va « double dipper » en achetant sur ps5 et pc, donc plus de chiffre, le play anywhere ne le permet pas. Y’a zéro intérêt pour Sony à court ou long terme si ce n’est de suivre le même chemin qu’Xbox et disparaître.
icebergbrulant
posted
the 11/05/2025 at 12:46 PM
Vivement Nintendo sur PC
skuldleif
posted
the 11/05/2025 at 12:47 PM
neptonic
Mais je dis que t'a raison en fait ...
tripy73
posted
the 11/05/2025 at 12:47 PM
51love
: c'est aussi ma vision derrière ce move et tu peux y ajouter le fait que d'acheter les jeux qui sont cross buy sur leur store, permettra aux joueurs de ne pas avoir à les payer une seconde fois sur PC s’ils étaient sur Steam. C'est ni plus ni moins que le principe du Play Anywhere de XBox.
De plus cela va également leur permettre de proposer l'abonnement PSN+ avec certains avantages hérités des formules console et d'autres probablement alignés avec l'écosystème du PC.
grimraven
posted
the 11/05/2025 at 01:00 PM
PC
rasalgul
posted
the 11/05/2025 at 01:15 PM
Tout ça va finir sur ma future Xbox qui va bider évidemment
Depuis le temps que je veux me monter un PC hésitant à quitter le monde console.
T'as carrément un constructeur console qui va me l'apporter sûr un plateau à 800€ et en prime les jeux du concurrent avec
5120x2880
posted
the 11/05/2025 at 01:18 PM
Le premier jeu « cross buy » c'était Portal 2 à l'époque de la PS3, il y avait un genre de mini partenariat.
guiguif
posted
the 11/05/2025 at 01:42 PM
Évidement l'article oublie de préciser plusieurs choses...
Les "symboles" sont juste des émoticônes trouvables lorsqu'on ecrit un MP a quelqu'un ou sur sa
presentation
de profil.
L’émoticône PS5/PC existe deja, c'est ce qu'on trouve a coté des trophées de jeux Sony qui sont dispo sur PC et PS5.
Quand au cross-buy rien n'indique que ça serait lié a une strategie PC, sachant qu'une console portable est en cours de dev et qu'a la maniere de la PSVita, les jeux seront évidement crossbuy.
Ou tout simplement une ref aux jeux cross PS4/Vita/PS3.
zboubi480
posted
the 11/05/2025 at 01:53 PM
guiguif
Cross buy que pour leur écosystème....Sony ne prendra jamais le même chemin que Microsoft car cela n'a pas été pensé à la base et ils n'ont pas les mêmes budgets.
