Nous y sommes presque, après 8 ans et demi d'attente, le jeu s'appête enfin à sortir, alors qu'il reste encore pas mal de mystères autour du titre.Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre niveau d'excitation autour du titre ?Personnellement c'est l'attente maximale. J'attends ce jeu depuis Juin 2017, c'est même la raison (à la base) de l'achat de ma Switch a l'époque avec Zelda BOTW et Super Mario Odyssey. Si j'avais su x)C'est donc naturellement le jeu que j'attends le plus sur Switch 2 et j'ai toute confiance, Retro Studios ne m'a jamais déçu.Dommage par contre qu'il ne sera pas éligible dans les récompenses de l'année du fait de sa sortie tardive mais je ne doute pas qu'il sera récompensé à sa juste manière par les joueurs et la presse si le titre tient ses promesses !