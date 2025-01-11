Nous y sommes presque, après 8 ans et demi d'attente, le jeu s'appête enfin à sortir, alors qu'il reste encore pas mal de mystères autour du titre.
Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre niveau d'excitation autour du titre ?
Personnellement c'est l'attente maximale. J'attends ce jeu depuis Juin 2017, c'est même la raison (à la base) de l'achat de ma Switch a l'époque avec Zelda BOTW et Super Mario Odyssey. Si j'avais su x)
C'est donc naturellement le jeu que j'attends le plus sur Switch 2 et j'ai toute confiance, Retro Studios ne m'a jamais déçu.
Dommage par contre qu'il ne sera pas éligible dans les récompenses de l'année du fait de sa sortie tardive mais je ne doute pas qu'il sera récompensé à sa juste manière par les joueurs et la presse si le titre tient ses promesses !
Mais je doute pas que jvais kiffer comme le 1er "remake".
Simplement, ce qui a été montré pr le moment ne me fait pas bander comme un taureau
J'étais assez hype mais je le sens pas trop, la communication quasi inexistente, les reports, le dernier trailer... J'espère me tromper !
Avec Retro Studios on a la garantie d'avoir un gameplay aux petits oignons
Bref mon jeu de fin d'année clairement
Mais je compte sur Nintendo pour faire d ici quelques jours un ND spécial metroid qui va me re hyper a fond
Et ce sera sûrement mon 1er achat de jeu Switch 2 !!
La hype est avec moi !
ça va être incroyable comme d'hab avec Retro, et comme les 3 premiers MP (MP3 était un peu en dessous certes, mais ça restait du très bon JV)
Et je dirais même qu’il a intérêt à l’être, car comme tu le dis dans l’article, après 8 ans et demi …
C'est le jeu que j'attends le plus. MAIS je trouve que la communication a été assez légère alors on n'a pas vu grand chose au final
- Le trailer de révélation du jeu et du titre l'année dernière
- Plusieurs phases de gameplay (L'intro, sur Viewros)
- Un nouveau trailer a l'approche de sa sortie qui dévoile de nouveaux environnements et la moto
Il ne manque plus qu'un direct dédié ou une présentation plus complète, mais en l'état pour ma part j'ai pas forcément besoin d'en voir plus (même si je suis curieux de voir comment fonctionnera vraiment la moto dans le jeu)
Ca a beau être une licence que j'ai bcp aimé, je crains que le reboot, comme souvent, ait un impact négatif sur la qualité globale du jeu d'abord, et que le système de jeu ait tout de même vieillit.
Et les trailers que l'on a vu cette année m'ont conforté dans mes craintes, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait les bons choix pour moderniser l'expérience...
On verra, a l'annonce du jeu il y a au moins 7 ou 8 ans maintenant j'aurais dit facile un 9... et les années sont passées...
Le jeu arrive du confin de l’espace avec le temps qui s’est écoulé depuis son annonce, je n’imagine pas une déception.
8 ans.....ça fait sacrément long....et Iwata étais encore parmis nous.....