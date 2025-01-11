profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
lightside
Metroid Prime 4 Beyond sort dans 1 mois... êtes vous hypé ?
Nous y sommes presque, après 8 ans et demi d'attente, le jeu s'appête enfin à sortir, alors qu'il reste encore pas mal de mystères autour du titre.



Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre niveau d'excitation autour du titre ?

Personnellement c'est l'attente maximale. J'attends ce jeu depuis Juin 2017, c'est même la raison (à la base) de l'achat de ma Switch a l'époque avec Zelda BOTW et Super Mario Odyssey. Si j'avais su x)

C'est donc naturellement le jeu que j'attends le plus sur Switch 2 et j'ai toute confiance, Retro Studios ne m'a jamais déçu.

Dommage par contre qu'il ne sera pas éligible dans les récompenses de l'année du fait de sa sortie tardive mais je ne doute pas qu'il sera récompensé à sa juste manière par les joueurs et la presse si le titre tient ses promesses !

    liquidsnake66, tynokarts, link49
    posted the 11/01/2025 at 05:13 PM by lightside
    comments (34)
    zekk posted the 11/01/2025 at 05:13 PM
    burningcrimson posted the 11/01/2025 at 05:21 PM
    yukilin posted the 11/01/2025 at 05:22 PM
    Personnellement mon attente est à 8.
    fdestroyer posted the 11/01/2025 at 05:23 PM
    sdkios posted the 11/01/2025 at 05:23 PM
    Pas plus que ca. Je dirais 7 en attente car je suis quand meme curieux de voir ce qu'ils vont proposer, mais j'ai toujours préféré les episode 2D (sauf le dernier sur switch ou j'avais pas specialement accroché au systeme avec les monstres a esquiver a tout bout de champ). J'avais bien aimé le premier prime a sa sortie, mais pas au point d'avoir vraiment eu envie de faire les suites, j'ai fait le 2, mais pas le 3. J'aimerais un vrai episode en 2D aux petits oignons. (De la vraie 2D, pas de la 3D de coté lol)
    amario posted the 11/01/2025 at 05:23 PM
    Non mais je vais acheter dayone et le saigner
    jacquescechirac posted the 11/01/2025 at 05:23 PM
    6 également.
    Mais je doute pas que jvais kiffer comme le 1er "remake".
    Simplement, ce qui a été montré pr le moment ne me fait pas bander comme un taureau
    ouroboros4 posted the 11/01/2025 at 05:24 PM
    Pas plus pas moins
    mishinho posted the 11/01/2025 at 05:24 PM
    beyondgood074 posted the 11/01/2025 at 05:25 PM
    Ca sort dans un mois et on a quasiment aucune infos, je trouve ça vraiment étrange.
    J'étais assez hype mais je le sens pas trop, la communication quasi inexistente, les reports, le dernier trailer... J'espère me tromper !
    shinz0 posted the 11/01/2025 at 05:33 PM
    Avec Retro Studios on a la garantie d'avoir un gameplay aux petits oignons
    liquidsnake66 posted the 11/01/2025 at 05:35 PM
    Ha mais moi je suis à 9 mini lol le premier Metroid Prime est un de mes jeux préférés et j'ai adoré refaire le remaster, d'ailleurs j'espérais pareil pour le 2 et le 3 avant l'arrivée du 4 et au final ça a pas été le cas..

    Bref mon jeu de fin d'année clairement
    kidicarus posted the 11/01/2025 at 05:38 PM
    Hypé depuis la révélation du logo, mais j'ai un peu peur de la moto que je trouve un peu bizarre comme idée, j'aurais préféré du shoot spatial avec le ship.
    seb84 posted the 11/01/2025 at 05:38 PM
    Je pense qu'il sera plutôt classique (donc très bon!) avec ce qu'il faut de nouveauté (le hub central open world en moto, des nouveaux items) pour qu'on ait pas trop le sentiment de redite. Pour moi aussi c'était la 3e pépite de la Switch avec Zelda Botw et Mario Odyssey... finalement il arrive!!!
    poker22 posted the 11/01/2025 at 05:41 PM
    9,5. je ne comprend pas les commentaires sur la moto; c'est juste pour se déplacer plus vite; le gameplay sera sûrement très bon; c'est Rétro Studio quand même
    drybowser posted the 11/01/2025 at 05:47 PM
    5 le dernier trailer du ND ma déhypé avec le passage en moto dans un environnement tout laid de chez tout laid ...
    Mais je compte sur Nintendo pour faire d ici quelques jours un ND spécial metroid qui va me re hyper a fond
    Et ce sera sûrement mon 1er achat de jeu Switch 2 !!
    akinen posted the 11/01/2025 at 05:50 PM
    10 c’est ma licence préférée hors jrpg.

    La hype est avec moi !
    lz posted the 11/01/2025 at 05:55 PM
    10

    ça va être incroyable comme d'hab avec Retro, et comme les 3 premiers MP (MP3 était un peu en dessous certes, mais ça restait du très bon JV)
    guigui59 posted the 11/01/2025 at 05:58 PM
    10 j'ai confiance en rétro studio
    edgar posted the 11/01/2025 at 05:58 PM
    J’espère juste qu’il fera honneur aux 3 autres de la série.

    Et je dirais même qu’il a intérêt à l’être, car comme tu le dis dans l’article, après 8 ans et demi …
    dokidokii posted the 11/01/2025 at 06:00 PM
    Je dirais 8/10
    C'est le jeu que j'attends le plus. MAIS je trouve que la communication a été assez légère alors on n'a pas vu grand chose au final
    lightside posted the 11/01/2025 at 06:01 PM
    beyondgood074 Personnellement je trouve qu'on a une communication normale.

    - Le trailer de révélation du jeu et du titre l'année dernière
    - Plusieurs phases de gameplay (L'intro, sur Viewros)
    - Un nouveau trailer a l'approche de sa sortie qui dévoile de nouveaux environnements et la moto

    Il ne manque plus qu'un direct dédié ou une présentation plus complète, mais en l'état pour ma part j'ai pas forcément besoin d'en voir plus (même si je suis curieux de voir comment fonctionnera vraiment la moto dans le jeu)
    gamergunz posted the 11/01/2025 at 06:04 PM
    Malheureusement je n'y jouerai pas tout de suite, j'attends toujours que Nintendo ressorte le 2 et 3.
    newtechnix posted the 11/01/2025 at 06:07 PM
    8 vraiment très curieux de voir ce qu'ils ont crée comme suite à la franchise.
    zoske posted the 11/01/2025 at 06:21 PM
    Je dirais 5, mais en même qui n'attend pas grand chose sera rarement déçus
    fdestroyer posted the 11/01/2025 at 06:25 PM
    gamergunz Je les imagine mal les sortir après le 4 pour le coup, c'était clairement une carte à jouer pour faire patienter les joueurs, mais aussi faire découvrir la série en intégralité aux nouveaux, clairement ils ont loupé le coche pour moi.
    wickette posted the 11/01/2025 at 06:35 PM
    8/10. On espère un bon jeu j’ai quelques doutes
    mazeofgalious posted the 11/01/2025 at 06:36 PM
    Pas assez hypé, malheureusement
    taiko posted the 11/01/2025 at 06:39 PM
    Absolument pas. Un jeu vieux de 20 ans en game design.
    51love posted the 11/01/2025 at 06:39 PM
    6.

    Ca a beau être une licence que j'ai bcp aimé, je crains que le reboot, comme souvent, ait un impact négatif sur la qualité globale du jeu d'abord, et que le système de jeu ait tout de même vieillit.

    Et les trailers que l'on a vu cette année m'ont conforté dans mes craintes, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait les bons choix pour moderniser l'expérience...


    On verra, a l'annonce du jeu il y a au moins 7 ou 8 ans maintenant j'aurais dit facile un 9... et les années sont passées...
    tynokarts posted the 11/01/2025 at 06:47 PM
    9/10
    Le jeu arrive du confin de l’espace avec le temps qui s’est écoulé depuis son annonce, je n’imagine pas une déception.
    chreasy97 posted the 11/01/2025 at 06:53 PM
    5 - Le jeu étant prévu également sur Switch qui le tirera vers le bas, je m'attends a pas grand chose...
    cyr posted the 11/01/2025 at 06:59 PM
    Quand j'en aurai vu davantage.....

    8 ans.....ça fait sacrément long....et Iwata étais encore parmis nous.....
    temporell posted the 11/01/2025 at 07:17 PM
    11 ouais rien à pété
