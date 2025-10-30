accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Animal Crossing : New Horizons
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
multiplayer :
oui
european release date :
03/20/2020
read the reviews
add a review
add a press review
nicolasgourry
[Switch/NS2] Animal Crossing : New Horizons
15 Janviers 2026 / Animal Crossing : New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition + Mise à jour "Gratuite"
Mise à niveau / 5€
https://www.youtube.com/watch?v=8nwjD4pWm0M
2
Likes
Who likes this ?
narustorm
,
kidicarus
posted the 10/30/2025 at 01:15 PM by
nicolasgourry
nicolasgourry
comments (
12
)
12
)
narustorm
posted
the 10/30/2025 at 01:19 PM
Sorti de nul part mais je prend vue le peu de jeux en complet cartouche ....
greggy
posted
the 10/30/2025 at 01:27 PM
Même pas capable de mettre dans la carte le dlc happy home paradise
cyr
posted
the 10/30/2025 at 01:28 PM
Oui et? Ça apporte quelque chose ou c'est juste pour revendre des boîtes ?
masharu
posted
the 10/30/2025 at 01:28 PM
Version NS2 :
- 4K sur TV, option de souris et des sessions à 12 joueurs + GameChat
MAJ gratuite :
- Grande ouverture de l'hôtel resort : un hôtel resort ouvre ses portes sur la jetée, géré par la famille de Kapp'n. Pour attirer des clients venus de l'extérieur de l'île, vous aiderez à décorer les chambres et bien plus encore. De plus, vous trouverez de nouveaux meubles et vêtements dans la boutique de souvenirs et pourrez habiller les mannequins avec des tenues que les clients pourront porter.
Rendre la vie sur l'île plus pratique : envie d'un nouveau départ ? Resetti est là pour vous aider à mettre de l'ordre sur votre île grâce à son service de réinitialisation très pratique. De plus, vous pouvez désormais agrandir votre espace de stockage pour y ranger jusqu'à 9 000 objets, ainsi que des arbres, des arbustes et des fleurs.
- Slumber Island : les joueurs disposant d'un abonnement Nintendo Switch Online peuvent concevoir et enregistrer jusqu'à trois îles et jouer avec des amis en ligne. Sélectionnez la taille et la disposition de l'île, construisez-la et concevez-la de manière collaborative, accédez à votre inventaire et décorez-la, puis invitez les résidents de votre île d'origine.
- Collaborations : collectionnez des objets Nintendo tels que l'Ultra Hand et les consoles Nintendo dans le jeu pour ajouter une touche classique à votre île. Les membres Nintendo Switch Online peuvent également jouer à certains titres Nintendo classiques dans le jeu lorsqu'ils interagissent avec des objets spécifiques de la console Nintendo ! Les objets LEGO feront également leur apparition avec cette mise à jour. Utilisez certains amiibo des séries The Legend of Zelda et Splatoon pour inviter certains personnages et débloquer divers objets inspirés de ces série.
nicolasgourry
posted
the 10/30/2025 at 01:36 PM
cyr
pour ceux qui ont pas acheté la version Switch, ils peuvent avoir une version "complète" sur cartouche qui pousse plus loin le coté social, ce qui est en adéquation avec le genre du jeu, de plus la fonction "souris" est un confort non négligeable dans ce jeu.
Moi c'est pas un jeu qui m'intéresse, mais je vois le potentiel de vente avec ses ajouts (dont la mise à jour "gratuite").
lz
posted
the 10/30/2025 at 01:37 PM
Alors là ça m'en bouche un coin ... ça veut dire que le nouvel AC ne va pas sortir en 2026.
Donc que vont ils pouvoir sortir, Nintendo en 2026 s'il y a ni AC, que Mario 3D n'est pas encore prêt, Zelda n'en parlons pas, SSB aussi, Metroid le dernier viendra de sortir
fiveagainstone
posted
the 10/30/2025 at 01:43 PM
lz
Pour le moment, de ce que l'on sait.
-Yoshi
-Mario tennis
-Tomodachi life
-Rythme paradise
-Fire Emblem
-Splatoon Raiders (?)
-Pokémon champions et Pokopia ?
+ les upgrade NS2 d'AC et Mario Wonder.
Il y aura d'autres annonces l'année prochaine comme d'hab. Un Mario 3d c'est encore possible je pense.
altendorf
posted
the 10/30/2025 at 02:00 PM
Comme d'hab des mises à jour ultra chiches, MAIS les vrais fans vont replonger dedans (madame est prête à prendre la Switch 2 et la version Switch 2 d'AC pour tout refaire ^^)
nicolasgourry
posted
the 10/30/2025 at 02:19 PM
altendorf
Entre la mise à jour gratuite et les 5 € pour la mise à niveau NS2, cela reste "correct" par rapport aux autres mises à niveau et contenus ajoutés, tout du moins sur l'eShop. Après, il faudra voir le prix en magasin de la version boîte NS2 Edition.
tripy73
posted
the 10/30/2025 at 02:35 PM
Donc eux aussi s'engouffrent dans la brèche des remasters au rabais, j'achète pas une nouvelle console pour ça et le pire c'est qu'ils font payer la mise à jour qui rajoute uniquement quelques fonctionnalités...
Bref, qu'ils aillent se faire voir avec leurs pratiques commerciales de merde
newtechnix
posted
the 10/30/2025 at 02:37 PM
Quelle tristesse...Animal Crossing Switch est sorti en 2020.
C'est même plus du recyclage de la Wii U (qui pouvait largement se comprendre avec le mega bide d ela Wii U) c'est du recyclage de recyclage
cyr
posted
the 10/30/2025 at 02:56 PM
J'ai pas jouer beaucoup au dernier animal crossing.....a voir si cette mise a jour me fasse rejouer plus assidûment....
Mais je l'avais déjà transféré sur ma switch2.
