Hier j'ai fini Ghost of Yotei.
Ce jeu soulève la grande question des problèmes psychologiques de certains joueurs. Certains ont été jusqu'à inventer une fin woke avec une romance lesbienne, juste par haine parcequ'on joue une femme.
Il n'y a rien de tout ça dans le jeu.
Et au passage, l'histoire et le dévellopement des persos sont très bien, j'aime beaucoup Atsu. 95% des quêtes sont bonnes, le gameplay est énorme.
Les graphismes et la DA nous font voyager et la durée de vie est bonne sans que ça tire sur la longueur inutillement.
Aujourd'hui plus que jamais, n'écoutez pas les 2 allumés du fond de la classe et faites vous un avis vous même.
Combien d'heures ?
Il ne me manque que quelques objets à récupérer, 90H
T'as bien fait de le préciser
J'ai hâte de le faire après avoir fini le jeu que j'ai en cours.
Personellement je ne me fis plus aux guignoles qui ne savent être que négatif sur des jeux, il y a toujours du bon et du moins bon, et ce focus uniquement sur le négatif pour se donner un genre et paraitre plus élitiste / intelligent me fera toujours rire.
Mieux que Tsushima ? Pas spéciallement, j'aime beaucoup les 2.
lumpid Inventer une histoire pour nuire à l'image d'un jeu ça reste de la merde à un niveau bien plus haut que de la mauvaise fois. Ils ont quand même sorti que Atsu élève un petit garçon avec une autre femme et qu'elle disait qu'elle allait être "père". Rien n'est vrai.
C'est pas de la mauvaise foi, c'est de la pure folie.
Ils ont fait tout ça parcequ'on joue une femme. Bien avant de savoir que l'actrice qui incarnait Atsu était woke, ils étaient déjà déçu parcequ'on ne jouait plus un homme. Le fait que l'actrice soit woke a juste augmenté leur haine.
Rien dans le personnage ou son histoire n'est woke, ils ont tout inventé pour dissuader de potentiel acheteurs de joué à ce jeu.
Nous sommes pas au niveau d'une propagande du style Dragon Age Veil.