Jeu fini Ghost of Yotei


Hier j'ai fini Ghost of Yotei.

Ce jeu soulève la grande question des problèmes psychologiques de certains joueurs. Certains ont été jusqu'à inventer une fin woke avec une romance lesbienne, juste par haine parcequ'on joue une femme.

Il n'y a rien de tout ça dans le jeu.

Et au passage, l'histoire et le dévellopement des persos sont très bien, j'aime beaucoup Atsu. 95% des quêtes sont bonnes, le gameplay est énorme.

Les graphismes et la DA nous font voyager et la durée de vie est bonne sans que ça tire sur la longueur inutillement.

Aujourd'hui plus que jamais, n'écoutez pas les 2 allumés du fond de la classe et faites vous un avis vous même.
    posted the 10/16/2025 at 05:32 PM by momotaros
    zekk posted the 10/16/2025 at 05:32 PM
    Aujourd'hui plus que jamais, n'écoutez pas les 2 allumés du fond de la classe et faites vous un avis vous même.

    cyr posted the 10/16/2025 at 05:37 PM
    Si c'est pour le faire monter dans les chartz uniquement.....

    Combien d'heures ?
    momotaros posted the 10/16/2025 at 05:41 PM
    cyr j'ai pas mal squatté pour monter mes charmes et j'ai exploré toute la map, fait toutes les quêtes etc...

    Il ne me manque que quelques objets à récupérer, 90H
    jenicris posted the 10/16/2025 at 05:45 PM
    Certains joueurs en 2025 qui s'inventent des trucs du moment que ça les arrange

    T'as bien fait de le préciser
    brook1 posted the 10/16/2025 at 05:49 PM
    Pour ma part, platiner en 70 h et je suis du même avis que toi
    playshtayshen posted the 10/16/2025 at 05:49 PM
    Tu la platiné ? Mieux que tsushima ?
    aozora78 posted the 10/16/2025 at 05:50 PM
    Content de voir que de vrais comme toi aient apprécier et pas juste parceque c'est une exclu

    J'ai hâte de le faire après avoir fini le jeu que j'ai en cours.
    Personellement je ne me fis plus aux guignoles qui ne savent être que négatif sur des jeux, il y a toujours du bon et du moins bon, et ce focus uniquement sur le négatif pour se donner un genre et paraitre plus élitiste / intelligent me fera toujours rire.
    lumpid posted the 10/16/2025 at 05:50 PM
    Le problème actuel dans le jeu vidéo c'est la mauvaise foi. Prétendre que ceux qui ont inventé cette histoire l'ont fait uniquement par haine de jouer une femme, ça en fait partie.
    torotoro59 posted the 10/16/2025 at 05:56 PM
    Pas encore fini de mon côté, (50h) je partage ton opinion
    momotaros posted the 10/16/2025 at 06:00 PM
    playshtayshen pas encore platiné, le platine n'est pas compliqué mais j'ai fait plein de truc hors trophées comme monter les charmes etc...

    Mieux que Tsushima ? Pas spéciallement, j'aime beaucoup les 2.

    lumpid Inventer une histoire pour nuire à l'image d'un jeu ça reste de la merde à un niveau bien plus haut que de la mauvaise fois. Ils ont quand même sorti que Atsu élève un petit garçon avec une autre femme et qu'elle disait qu'elle allait être "père". Rien n'est vrai.

    C'est pas de la mauvaise foi, c'est de la pure folie.

    Ils ont fait tout ça parcequ'on joue une femme. Bien avant de savoir que l'actrice qui incarnait Atsu était woke, ils étaient déjà déçu parcequ'on ne jouait plus un homme. Le fait que l'actrice soit woke a juste augmenté leur haine.

    Rien dans le personnage ou son histoire n'est woke, ils ont tout inventé pour dissuader de potentiel acheteurs de joué à ce jeu.
    ravyxxs posted the 10/16/2025 at 06:04 PM
    Les puceaux et les mecs qui n'arrivent pas à gérer sont de plus en plus courant lol. Je vous le dit, si vous êtes bien avec votre meuf ou les femmes en général, ça devrait MEME PAS vous traversez l'esprit cette haine.

    Nous sommes pas au niveau d'une propagande du style Dragon Age Veil.
    momotaros posted the 10/16/2025 at 06:07 PM
    aozora78 brook1 torotoro59
    cyr posted the 10/16/2025 at 06:49 PM
    momotaros 90 Heure. Tu a du en passer des nuits blanche.
    momotaros posted the 10/16/2025 at 06:54 PM
    cyr pas mal de soirées et de journées pendant mes repos, après je suis en général quelqu'un qui prend son temps. Quand les gens font un jeu en 30H, moi je vais en mettre 40.
    zekk posted the 10/16/2025 at 07:11 PM
    ravyxxs mais quand tu ose dire ce que tu viens te dire, tu te fais vite agresser par certains sur ce site
