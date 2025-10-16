Hier j'ai fini Ghost of Yotei.Ce jeu soulève la grande question des problèmes psychologiques de certains joueurs. Certains ont été jusqu'à inventer une fin woke avec une romance lesbienne, juste par haine parcequ'on joue une femme.Il n'y a rien de tout ça dans le jeu.Et au passage, l'histoire et le dévellopement des persos sont très bien, j'aime beaucoup Atsu. 95% des quêtes sont bonnes, le gameplay est énorme.Les graphismes et la DA nous font voyager et la durée de vie est bonne sans que ça tire sur la longueur inutillement.Aujourd'hui plus que jamais, n'écoutez pas les 2 allumés du fond de la classe et faites vous un avis vous même.