Terminator 2D : No Fate
name : Terminator 2D : No Fate
platform : PC
editor : Reef Entertainment
developer : Bitmap Bureau
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
[Multi] Terminator 2D : NO FATE est repoussé



Le jeu est repoussé d'un mois, la nouvelle date est le : 26 Novembre 2025
https://www.reef-entertainment.com/post/terminator-2d-no-fate-release-date-moved-to-november-26-2025
https://www.youtube.com/watch?v=2CIxmLUoLZ0
    adamjensen, iglooo, bogsnake
    posted the 09/29/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    adamjensen posted the 09/29/2025 at 06:12 PM
    Pas plus mal, vu l'avalanche de jeux qu'il y a en ce moment.
    zekk posted the 09/29/2025 at 06:22 PM
    Bonne idée !
    tripy73 posted the 09/29/2025 at 06:24 PM
    Merci pour l'info.
    Comme le dit adamjensen, c'est pas plus mal vu le nombre de jeu qui arrive ce mois-ci, ça lui permettra d'avoir une meilleure visibilité.
    kujotaro posted the 09/29/2025 at 06:28 PM
    Tant mieux. Y'avait déjà un gros bouchon en Octobre
    iglooo posted the 09/29/2025 at 07:06 PM
    Les anims font un peu sèches, si ça permet de bosser dessus c'est bien.
