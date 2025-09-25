profile
Panzer Dragoon II Zwei Remake
name : Panzer Dragoon II Zwei Remake
platform : PC
editor : Forever Entertainment
developer : MegaPixel Studio
genre : shoot'em up
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
[Multi] Panzer Dragoon Zwei : Remake / Gameplay (TGS)


Vous incarnez Jean Jacque Lundi, un jeune cavalier qui, accompagné de son extraordinaire compagnon, Lagi, un dragon, se lance dans un périple périlleux, riche en combats, découvertes et secrets d'anciennes civilisations.

Le jeu est toujours en cours de développement.
https://www.youtube.com/watch?v=sqAiFFKpjuo&t
    posted the 09/25/2025 at 12:30 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    cail2 posted the 09/25/2025 at 12:44 PM
    Tu sais si la vidéo est prise sur Switch ou PS5 ? Parce que ce frame rate de l'angoisse quoi...
    En tout cas ça fait très plaisir de voir ce jeu remis au goût du jour (même si visuellement c'est pas fou)
    nicolasgourry posted the 09/25/2025 at 12:58 PM
    cail2 c'est pas indiqué, je peux pas te dire.
