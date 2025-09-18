« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
PPE.pl cite l'insider Graczdari et affirme que Microsoft Flight Simulator 2024 va être porté sur PlayStation 5, la sortie serait prévue en novembre prochain. Le titre, développé par les Français d'Asobo Studio, a vu le jour en novembre 2024 sur PC et Xbox Series X|S, il permet de piloter de nombreux avions et autres engins volants avec un réalisme accru. Selon PPE.pl, Microsoft Flight Simulator 2024 aurait même droit à une édition physique, mais avec des tirages très limités. Selon une autre rumeur, deux autres gros jeux Xbox devraient être portés sur PS5 eux aussi. Gamergen
PS : Une personne (sur X) a demandé à NateTheHate2 "What’s going on with Microsoft flight simulator to ps5? Any news? " voici sa réponse "Still arriving on PS5. Hopefully news lands soon." X
Comme Starfield
Beaucoup de rumeur et rien pour le moment...