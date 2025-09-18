profile
Flight Simulator 2024
name : Flight Simulator 2024
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Asobo Studio
genre : simulation
other versions : PC
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
[Rumeur] Microsoft Flight Simulator 2024 sur PS5 ?


PPE.pl cite l'insider Graczdari et affirme que Microsoft Flight Simulator 2024 va être porté sur PlayStation 5, la sortie serait prévue en novembre prochain. Le titre, développé par les Français d'Asobo Studio, a vu le jour en novembre 2024 sur PC et Xbox Series X|S, il permet de piloter de nombreux avions et autres engins volants avec un réalisme accru. Selon PPE.pl, Microsoft Flight Simulator 2024 aurait même droit à une édition physique, mais avec des tirages très limités. Selon une autre rumeur, deux autres gros jeux Xbox devraient être portés sur PS5 eux aussi.
Gamergen


PS : Une personne (sur X) a demandé à NateTheHate2 "What’s going on with Microsoft flight simulator to ps5? Any news? " voici sa réponse "Still arriving on PS5. Hopefully news lands soon." X
    posted the 09/18/2025 at 11:10 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    altendorf posted the 09/18/2025 at 11:24 PM
    C'est quoi encore cet insider
    ouroboros4 posted the 09/19/2025 at 12:07 AM
    Bah même sans source c'était une question de temps.
    Comme Starfield
    draven86 posted the 09/19/2025 at 01:43 AM
    Bon et bien Sony à quand Gran Turismo chez Xbox ? XD
    k13a posted the 09/19/2025 at 03:06 AM
    Ça serait tout à fait logique, il n'y aurait rien de surprenant à le voir arriver sur PS5.
    cyr posted the 09/19/2025 at 04:55 AM
    ouroboros4 ont attend toujours une officialisation....

    Beaucoup de rumeur et rien pour le moment...
