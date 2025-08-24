Jeux Vidéo

10 - Thatgamecompany

9 - Quantic Dream

8 - Sumo Digital

7 - Tarsier Studios

6 - Camouflaj

5 - Tango Gameworks

4 - Ninja Theory

3 - Supermassive Games

2 - Ready at Dawn

1 - FromSoftware

Les 3,6 milliards de dollars dépensés par PlayStation pour acquérir Bungie devaient marquer un tournant, l'entrée de la marque dans l'ère du jeu en tant que service. Mais à l'heure du bilan, l'opération ressemble plus à une erreur stratégique qu'à un coup de génie. Le projet Marathon, censé être la première grande production post-rachat, a été repoussé et n'a convaincu personne lors de ses premières présentations, en plus d'être accusé de plagiat.L'expertise de Bungie, qui devait guider les autres studios PlayStation vers le GAAS n'a pas non plus eu l'effet escompté. Ce virage stratégique s'est avéré catastrophique pour Sony, avec des jeux annulés, des pertes financières importantes et une perte de temps précieux pour la stratégie de la marque.Dans ce contexte, la question se pose : et si ces 3,6 milliards de dollars avaient été investis ailleurs ? Et si PlayStation avait plutôt choisi de consolider son écosystème en rachetant des studios qui ont déjà fait leurs preuves à ses côtés, plutôt que de miser sur une entreprise dont la vision ne correspondait pas vraiment à son ADN ?Voici un top 10 des studios que Sony aurait dû racheter à la place de Bungie !Ce studio indépendant a marqué les esprits avec des jeux poétiques et émotionnels comme Flower et Journey, qui ont été des exclusivités PlayStation. Le studio a toujours été une vitrine de l'approche artistique et de l'innovation de PlayStation, offrant des expériences uniques qui se démarquent des blockbusters traditionnels. Leur travail est un parfait exemple de la diversité que Sony a toujours cherché à mettre en avant. Malgré sa volonté de rester indépendant, le studio a reçu un financement de 160 millions de dollars en 2022 de la part de firmes de capital-risque, notamment TPG et Sequoia. L'acquisition de ce studio aurait permis à Sony de proposer des expériences de jeu plus variées, tout en préservant son héritage de console pour les créateurs.Ce studio français s'est fait connaître grâce à des jeux narratifs comme Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human, qui étaient des exclusivités PlayStation. Le studio a une expertise unique dans les jeux basés sur les choix et les conséquences. Quantic Dream a été acquis par le géant chinois NetEase en août 2022. En acquérant ce studio, PlayStation aurait sécurisé l'accès à des jeux d'aventure de niche, mais très appréciés, renforçant ainsi sa position dans le domaine des jeux à forte narration.Sumo Digital a collaboré avec PlayStation sur de nombreux projets, y compris le très apprécié Sackboy: A Big Adventure. Le studio est connu pour sa polyvalence et sa capacité à travailler sur des genres variés. Le studio a été racheté par Tencent en 2021. Vu leur historique de studio de commande, Sumo Digital aurait aussi été parfait pour venir en aide aux autres studios PlayStation, comme un partenaire de support pour les projets d'envergure, tout en ayant la capacité de mener leurs propres créations. En acquérant Sumo Digital, PlayStation aurait pu s'adjoindre un studio fiable et flexible.Connu aussi pour son travail sur les jeux LittleBigPlanet et la franchise d'horreur atmosphérique Little Nightmares, ce studio suédois a une relation de longue date avec Sony. Il a notamment aidé Media Molecule à développer les DLC de LittleBigPlanet et a également apporté son soutien sur le jeu Tearaway Unfolded. Tarsier Studios a été acquis par Embracer Group en 2019. Comme pour Sumo Digital, l'acquisition aurait permis à PlayStation de sécuriser un studio talentueux et de renforcer ses équipes de support, en s'appuyant sur leur expertise dans les jeux de plateforme, tout en ajoutant un studio avec un style artistique très distinctif à son écurie.Ce studio est connu pour ses jeux en réalité virtuelle, notamment République VR et Iron Man VR, ce dernier ayant été une exclusivité PlayStation VR. En acquérant Camouflaj, racheté par Meta en 2022, PlayStation aurait renforcé son expertise dans le domaine de la réalité virtuelle et aurait pu s'assurer un catalogue de jeux "maison" pour le PSVR2. Un catalogue qui manque cruellement aujourd'hui, car Sony a lui-même honteusement laissé tomber son propre matériel, comme il l'avait fait à l'époque avec la PS Vita.Fondé par le légendaire Shinji Mikami, le créateur de la franchise Resident Evi, Tango Gameworks a fait partie de l'acquisition de ZeniMax par Microsoft en 2021, avant d'être fermé par Microsoft en 2024, puis racheté par Krafton. Pas vraiment de liens avec PlayStation à la base (sauf l'exclusivité temporaire sur PlayStation 5 Ghostwire: Tokyo), une acquisition par Sony aurait permis d'ajouter un studio japonais avec un talent reconnu, un type de studio qui manque paradoxalement à la firme de nos jours, malgré son héritage japonais.Bien que racheté lui aussi par Microsoft (en 2018 ), Ninja Theory a eu une relation très forte avec PlayStation, leur premier jeu, Heavenly Sword, était une exclusivité PlayStation 3. L'achat de ce studio aurait été un énorme gain pour PlayStation, car il aurait pu ajouter un studio spécialisé dans les jeux d'action avec un talent technique évident. Contrairement à Microsoft, dont la gestion des studios est confuse, l'écosystème PlayStation, avec ses studios reconnus (Santa Monica, Naughty Dog), aurait pu mieux guider Ninja Theory pour qu'il parvienne à lier sa prouesse technique à un succès commercial et critique plus constant.Supermassive Games est un studio britannique spécialisé dans les jeux d'horreur narratifs, célèbre pour l'exclusivité PlayStation 4 Until Dawn. Cependant, leurs liens avec Sony sont bien plus profonds. Le studio a participé au développement de DLC pour la franchise LittleBigPlanet et a également soutenu les périphériques de Sony, avec des jeux pour le PlayStation Move, le Wonderbook de la PS3, la gamme PlayLink sur PS4, et de nombreux titres pour le PlayStation VR (et même un jeu pour le PS VR2). Le studio a finalement été acquis par Nordisk Games en juillet 2022. Une acquisition aurait permis à PlayStation de posséder le studio de jeux d'horreur narratifs de référence et de capitaliser sur leur expertise pour les projets innovants et les périphériques de la marque.Ce studio a eu un rôle clé dans l'histoire de PlayStation, notamment en développant les jeux God of War sur PSP, qui ont été des réussites critiques et commerciales, démontrant leur capacité à adapter de grandes franchises sur des plateformes plus petites. Ils sont aussi les créateurs de Daxter toujours sur PSP, le spin-off acclamé de la franchise Jak and Daxter, qui a prouvé leur savoir-faire avec les licences de Sony et leur talent pour la console portable. Après l'échec critique de The Order: 1886, le studio s'est retrouvé dans une impasse. Malgré les qualités techniques du jeu et son potentiel, Sony a refusé de financer une suite. L'entreprise a eu tort de ne pas miser davantage sur le studio. Une acquisition aurait permis à PlayStation de guider Ready at Dawn vers un projet plus abouti, en capitalisant sur le talent de ses développeurs. Le studio a finalement été racheté par Meta / Oculus en 2020, et a ensuite été fermé en 2024... Une acquisition par Sony aurait permis de conserver un studio avec des liens très forts avec ses propres franchises, et d'ajouter de la diversité à son portfolio.Le studio derrière la série "Dark Souls" et l'incontournable "Elden Ring" a une relation de longue date avec PlayStation. Le jeu Demon's Souls a été une exclusivité PlayStation 3 qui a posé les fondations du genre "Souls-like". De même, Bloodborne, une autre exclusivité PlayStation, est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux de la PS4. Sony a finalement acquis 14,09 % de FromSoftware en août 2022. Plus récemment, en janvier 2025, Sony est devenu le premier actionnaire de Kadokawa, la société mère de FromSoftware, en acquérant 10 % de ses parts. Cette démarche stratégique renforce considérablement l'influence de Sony sur les décisions de FromSoftware. Une acquisition complète aurait permis à PlayStation de posséder l'un des studios les plus respectés et les plus influents de l'industrie, tout en sécurisant l'exclusivité de leurs futurs titres, ce qui aurait été un énorme coup de force face à la concurrence.