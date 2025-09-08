profile
Drag x Drive
name : Drag x Drive
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : sport
[Rappel/NS2] Drag x Drive / Global Jam




Le samedi 9 août, de 12h00 à 16h00
Le dimanche 10 août, de 2h00 à 6h00
Le dimanche 10 août, de 18h00 à 22h00
Taille du fichier de la démo : 1.3Go
Il faut absolument un abonnement au Nintendo Switch Online pour en profiter.

A savoir, l'équipe de développement va y participer.
https://www.youtube.com/watch?v=ENMD8GL8zfw
    posted the 08/09/2025 at 10:25 AM by nicolasgourry
