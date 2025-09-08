« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Le samedi 9 août, de 12h00 à 16h00
Le dimanche 10 août, de 2h00 à 6h00
Le dimanche 10 août, de 18h00 à 22h00
Taille du fichier de la démo : 1.3Go
Il faut absolument un abonnement au Nintendo Switch Online pour en profiter.
A savoir, l'équipe de développement va y participer.