Jason Schreier continue d’alimenter les discussions autour du prochain jeu de Santa Monica Studio, dirigé par Cory Barlog. Après avoir rassuré sur l’état d’avancement du projet – suite à des rumeurs d’annulation sur ResetERA – le journaliste de Bloomberg a cette fois clarifié un point important : le jeu n’est pas une nouvelle IP.Lors d’un échange sur le thread dédié à PlayStation et ses studios, Jason Schreier s’est étonné que tant de joueurs soient persuadés que le projet de Cory Barlog est une toute nouvelle licence, déclarant : « Pourquoi tout le monde pense que le jeu est une nouvelle IP ? » Un peu plus tard, il a précisé : « Disons-le comme ça : ce n’est pas une nouvelle IP, mais ça pourrait en donner l’impression. C’est peut-être pour ça que les gens sont confus. »Il a également mis fin à une rumeur persistante concernant un hypothétique virage vers la science-fiction : « Le truc du jeu sci-fi, auquel beaucoup de gens semblent croire depuis des années, c’est du n’importe quoi » précisant qu’il ne souhaitait pas donner plus d’informations pour l’instant et qu’un éventuel futur article serait le seul moyen d’en apprendre davantage.De plus, Jason Schreier a confirmé que Ashhong, membre de ResetERA, disposait des bonnes informations en affirmant que le jeu n’était pas une nouvelle licence, mais aussi qu’il ne s’agissait pas d’un jeu basé sur une franchise sous licence (exit donc Marvel ou Star Wars). A noter que selon Ashhong, "plusieurs projets" sont en développement chez SMS et qu'on comprendra lors de son reveal pourquoi il y a une confusion totale.Enfin, Shinobi602 a précisé de son côté que le jeu n’était pas un reboot de The Order: 1886, coupant court à une autre théorie populaire du moment.En résumé, le prochain projet de Santa Monica Studio semble être lié à un univers déjà existant tout en proposant une approche suffisamment différente pour semer le doute.