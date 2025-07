Vous êtes au courants des +9000 licenciements qui ont eu et auront lieu chez Microsoft ces prochains jours, affectant toutes les branches de la société dont la branche Xbox.Sachez qu'au Japon, le compte ex-Twitter japonais n'avait pas posté de message pendant 10 jours (entre le 30 juin et aujourd'hui), ce qui a valu les quelques fans japonais de Xbox de s'inquiéter sur les réseaux sociaux. Après tout, Microsoft fait bien quelques ventes là-bas. Mais l'inquiétude reste présente aujourd'hui, notamment de voir Microsoft quitter le marché japonais. Une influenceuse japonaise a même contacté Xbox JP pour en savoir plus, et c'est Phil Spencer qui lui a répondu.Mais ce n'est pas tout, car du coté de la Corée du Sud, le compte Twitter de Xbox KR n'avait pas publié de nouveaux message depuis le 27 juin derniers... (Au moment où Automaton, la source de cette actualité, avait écrit leur billet, Xbox KR n'avait pas posté de message. Ils viennent de le faire il y a 4 heures soit un gap de 13 jours sans avoir de présence médiatique sur Twitter).C'est dire du manque de rigueur d'une entreprise qui a pourtant les moyens d'investir ces marchés économiques, mais qui n'a même pas de volonté de tenir simplement à jour un compte Twitter (X).