NintendoLife

Il y a quelques jours nous apprenions que le PDG de Shift Up offre une Nintendo Switch 2...à tous ses employés ! Selon la publication sud-coréenne The Elec (via VGC), l'éditeur coréen Neowiz récompenseaprès le succès du nouveau DLC « Overture » ​​et plus de trois millions de ventes cumulées.Cela ne s'arrête pas là, l'équipe obtenant également des primes de lancement (environ 7 300 dollars) et deux semaines de vacances payées en plus des « 15 jours de vacances payées obligatoires » du pays.