Sur PS5, vous naviguez sur un globe totalement interactif, vous zoomez sur des événements climatiques et sur toute une variété de données grâce à la manette DualSense. Sur PS VR2, l’expérience est encore plus immersive ! Manipulez la Terre elle-même avec vos manettes PS VR2 Sense.

Vous interagissez avec des données scientifiques véritables, vous explorez des scénarios climatiques et vous découvrez quelles histoires se cachent derrière les chiffres.

Climate Station commence par une visite guidée. Au fur et à mesure que vous terminez chaque section, de nouvelles fonctions apparaissent, offrant de nouvelles manières de jouer, d’explorer et de découvrir les histoires cachées dans chacun des quatre modes.

Sony Interactive Entertainment Europe et le PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group dévoilent Climate Station, une application pour éduquer le public aux effets du changement climatique sur PS5, mais également sur PlayStation VR2.Développée en collaboration avec l’initiative Playing for the Planet Alliance dans le cadre du Programme des Nations unies pour l'environnement, Climate Station transforme des données complexes en une expérience interactive immersive.Climate Station est disponible gratuitement et pèse 8,684 Go.