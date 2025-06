Final Fantasy XVI a fait ses débuts à la 431e place des jeux les plus joués sur Xbox US. Il a atteint au mieux la 364eme place Pourtant, sur PS5, le jeu s’était vendu à plus de 3 millions d’exemplaires en une semaine. Square Enix avait déclaré à l'époque que le jeu n’avait pas répondu aux attentes "haut de gamme", malgré ces ventes.

posted the 06/16/2025 at 06:36 AM by kratoszeus