Comme le titre l'indique, vous attendez quels jeux Gamecube sur Switch 2 via le NSO + pack ?



Pour le moment on a que 3 jeux :



Soulcalibur 2

Zelda The Wind Waker

F Zero GX



Jeux à venir :



Super Mario Sunshine

Fire Emblem: Path of Radiance

Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres

Mario Smash Football

Chibi-Robo!

Luigi's Mansion

Pokémon Colosseum



Perso je veux bien ceux là :



Mario Kart Double Dash (mon MK préféré)



Les royaumes perdus 1 et 2, je les ai sur Gamecube mais si je peux les faire sur Switch 2 et en profiter en portable, pourquoi pas ?



MGS The Twin Snakes, je ne l'ai pas fait, ça sera une bonne occasion de le découvrir.



Zelda Twilight Princess, on est pas pret d'avoir un émulateur Wii sur SW2, ni un remaster donc la version Gamecube c'est suffisant.