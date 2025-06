Jeux Video

La rumeur semble venue de n'importe où, d'un random 4chan donc habituellement, on s'en fout totalement mais....



Il y a plus d'un an (avril 2024), le mec balance un poste auquel personne n'a prêté attention sur 4chan, avec 4 points :



- Arc System Works développe un jeu de baston 2D sur Marvel

- Les Saison 2 & 3 de Street Fighter 6 incluront Terry, Mai, Bison, Sagat, Elena et Viper.

- Capcom développe un Marvel VS Capcom 5 pour 2026.

- Capcom VS SNK 3 en préparation, mais bien au-delà de MVSC5.



Les deux premiers points ont été confirmés depuis, on peut légitimement avoir gros espoir pour les deux autres.





(après deux jeux de baston Marvel la même année, bon...)