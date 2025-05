Jeux Vidéo

Le 22 mai 2000 en Amérique du Nord, le 30 juin en Europe, puis le 21 octobre au Japon, Perfect Dark débarquait sur Nintendo 64. Un quart de siècle plus tard, ce successeur spirituel de GoldenEye 007 reste une œuvre culte pour de nombreux joueurs, un condensé de savoir-faire, d’ambition technique, et de passion, sorti à un moment charnière de l’histoire du jeu vidéo.Développé par Rare, Perfect Dark reprend les bases solides de GoldenEye 007, qui avait révolutionné le FPS sur console en 1997. Mais ici, pas de licence James Bond : place à Joanna Dark, espionne high-tech plongée dans un univers de science-fiction à la croisée de X-Files et Blade Runner. Le gameplay, bien que familier, est porté par un moteur amélioré, des mécaniques affinées, et un accent mis sur la narration et l'immersion.Sorti alors que la N64 touchait à sa fin, Perfect Dark impose un standard technique impressionnant : graphismes de haut niveau, modélisation détaillée, effets de lumière dynamiques, musiques orchestrales mémorables… Le tout affiché en 16/9, chose rare à l’époque. Le jeu repousse aussi les limites de la console en nécessitant l’Expansion Pak, un module de mémoire additionnelle. Sans lui, impossible de jouer au mode solo ! Un choix risqué, mais qui témoigne de l’ambition du projet. L’intelligence artificielle des ennemis, capable de se mettre à couvert, de coordonner ses attaques ou de réagir aux sons, est encore saluée aujourd’hui.L’aventure solo, dense et variée, propose des missions au level design ouvert, une narration prenante et plusieurs niveaux de difficulté qui modifient les objectifs, un héritage direct de GoldenEye. Le mode coopératif et les affrontements en écran splitté jusqu’à quatre joueurs (avec bots !), ont contribué à faire de Perfect Dark une référence du multijoueur local, au point d’être considéré par certains comme supérieur à GoldenEye sur ce point.A sa sortie, Perfect Dark reçoit un accueil enthousiaste de la part de la presse spécialisée. On loue sa profondeur, sa technique, son ambition et sa rejouabilité. Pour beaucoup, c’est un baroud d’honneur magistral de Rare sur N64, et une démonstration éclatante de ce que pouvait offrir la console de Nintendo à son apogée. A l’époque, Rare est au sommet de sa forme. Le studio britannique enchaîne les chefs-d’œuvre sur N64 : GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Jet Force Gemini, Conker’s Bad Fur Day… Une véritable usine à hits, synonyme d’excellence et de maîtrise technique sur console Nintendo... Mais en 2002, coup de tonnerre : Rare est racheté par Microsoft. Et là, la descente commence. Le très attendu Perfect Dark Zero, préquelle lancée sur Xbox 360 en 2005, reçoit des critiques globalement positives… mais beaucoup y voient une déception. L’ADN du premier jeu semble dilué, l’ambiance n’y est plus. Les fans de la première heure restent sur leur faim.La suite ? Rare devient un peu la mascotte d’expériences Kinect et de gadgets Xbox Live. Avatars, mini-jeux, compilations : le studio qui faisait rêver les joueurs sur N64 est cantonné à des projets qui peinent à convaincre. Il faudra attendre Sea of Thieves pour que Rare retrouve enfin le chemin du succès. Le jeu-service multijoueur, bien qu’éloigné de l’esprit narratif et créatif de l’ère N64, séduit par sa liberté, son ambiance et son suivi constant. Mais disons-le franchement : ce n’est plus le Rare qu’on a connu.Et Perfect Dark dans tout ça ? Microsoft, visiblement peu confiant dans le studio pour reprendre les rênes, confie le reboot annoncé en 2020 à son studio The Initiative, épaulé par Crystal Dynamics. Pendant ce temps, Rare continue d’entretenir Sea of Thieves, son jeu-service qui demande une attention constante pour rester à flot, tout en étant également occupé par Everwild, un projet encore bien nébuleux dont le développement semble, comme c’est souvent le cas chez de nombreux studios Xbox, plutôt mouvementé...