Jeux Vidéo

Je faisais du rangement sur mes DD, et je suis retombé sur le test de Perfect Dark par Anark, écrit quelques mois après la sortie du jeu sur Nintendo 64.Certains d’entre vous se souviennent de cette histoire, ça avait foutu un bordel à l’époque, et Gamekult avait même du retirer la note et le test du site quelques temps après.D’ailleurs le jeu n’avait pas été retesté par un autre rédacteur, il a fallu attendre la ressortie sur XLA en 2010 et le test d’Amaebi pour que justice soit rendue (avec un 7 !)Cliquez pour agrandir