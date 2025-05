RE9 est définitivement conçu comme un jeu TPS comme les remake, et ça a toujours été le plan depuis le début.



Il y a des rumeurs dans le milieu selon lesquelles l'idée serait qu'il soit principalement avec une vue TPS avec une caméra optionnelle FPS (comme les 7 et 8 ), un peu comme un RE8 Gold inversé, mais ça ne vient pas de ses sources, juste quelque chose qu'il a entendu



Bref c'est certain selon lui, qu'il se joue avec une vue TPS.



Le développement a commencé en 2017, il sortira en 2026. Il aura été en développement sous une forme ou une autre pendant environ 9 ans au moment de sa sortie, le cycle de développement le plus long pour un RE, ET DE LOIN



Le jeu essaie d'établir une nouvelle norme pour la série et, d'une certaine manière, de se réinventer, dans la lignée de ce que nous avons vu auparavant dans RE4 et RE7.



Capcom veut que RE9 atteigne un très haut niveau de qualité, qu'il soit le premier jeu RE principal non-remake depuis le RE4 original à obtenir un Metacritic de 90+.



Il a de loin le plus gros budget de tous les jeux Resident Evil à ce jour, il essaie de nouvelles choses et vise à intégrer beaucoup de contenu varié de qualité, à se dépasser dans tous les domaines, des graphismes à l'audio, etc.



Comme il le dis depuis 2021, RE9 est juste un jeu vraiment ambitieux.



Revelations 3, comme Revelations 1 et 2 avant lui, n'ont pas été principalement réalisés en interne par Capcom. Et les résultats qu'ils recevaient n'étaient tout simplement pas... bons. Ils étaient nuls selon lui. Capcom à l'époque avait également repris le développement de RE:4 de M-Two, et RE9 avait récemment subi un reboot, donc toutes les mains chez Capcom étaient nécessaires pour RE:4 et RE9. Donc, plutôt que d'essayer de sauver Rev 3 eux-mêmes, il pense qu'ils ont décidé de le laisser tomber en raison de la main-d'œuvre et du budget dont il aurait besoin, et ont décidé de se concentrer sur RE:4 et RE9 à la place.