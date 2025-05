-Le jeu serait le plus coûteux de toute l’histoire de Capcom.



-Il s’agirait d’un open world.



-Leon en personnage principal.



-Prévu pour l’année fiscale 2027 (mars 2026 au 31 mars 2027).



-Plusieurs reports auraient eu lieu en interne, principalement en raison de l’adaptation du jeu au REX Engine, ainsi que pour éviter les problèmes techniques rencontrés lors des précédentes sorties de Capcom (Dragon’s Dogma 2 et Monster Hunter Wilds).



-Le REX Engine (évolution du RE Engine) pourrait être présenté au public cette année.

Les fans de Resident Evil risquent de devoir patienter encore longtemps avant de découvrir le prochain opus, si l’on en croit les rumeurs relayées parD’après lui, aucun State of Play n’est prévu dans les jours à venir, et le seul événement planifié par Sony serait, cette fois selon, un gros showcase PlayStation en septembre.Depuis 2017, tous les épisodes majeurs de la saga ont systématiquement été dévoilés en exclusivité mondiale lors de showcase PlayStation, que ce soit sur PlayStation 4 ou PlayStation 5. Il semble donc logique de penser que la révélation de Resident Evil 9 se fera, elle aussi, lors d’un événement PlayStation.Le reveal de Resident Evil 9 pourrait donc n’avoir lieu qu’au mois de septembre, voire encore plus tard, si l’on en croitCela peut sembler élevé pour certains, mais en réalité, ces prévisions sont relativement modestes pour une année où un nouveau Resident Evil est attendu (qui plus est, le 9).Atteindre ce cap des 8 millions d’exemplaires vendus reste tout à fait envisageable, même sans le lancement du prochain opus de la saga, notamment grâce à un planning déjà bien rempli, comme avec le suivi deBien sûr, tout cela reste au stade de rumeur, et une annonce surprise lors du Summer Game Fest n’est pas à exclure.