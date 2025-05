Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du deuxième trailer de Grand Theft Auto VI :











Résumé Analyse technique du deuxième trailer de

■ Moteur RAGE (Rockstar Advanced Game Engine) dans sa version la plus avancée à ce jour.■ Trailer capturé à partir d'une PS5 de base.■ Combinant gameplay et cinématiques selon les déclarations de Rockstar Games.■ Résolution affichée de 3840x2160p (1440p interne, 2560x1152p soit 80% en format 20:9 sans les 2 bandes noires).■ Ils utilisent un upscaler spatial probablement similaire au FSR 1.0 d'AMD, l'image n'est donc pas parfaite mais ça reste acceptable sur une PS5 de base.■ RTGI : Illumination globale par RT qui donne un aspect réaliste au jeu.■ Réflexions RT en temps réel, des reflets clairs et de haute fidélité sur les surfaces brillantes, métalliques et plastiques. C'est une amélioration significative par rapport au premier trailer.■ Le jeu semble aussi utiliser une approche hybride qui combine les réflexions RT avec du SSR pour ce qui est des surfaces transparentes comme les bouteilles en verre, les fenêtres et les vitres de voiture.■ Les reflets sur des surfaces partiellement transparentes (comme par exemple le verre ou l'eau) constituent une belle avancée par rapport à la première bande-annonce.■ Et même sans RT en temps réel sur certains moments le résultat est exceptionnel, par exemple les autres vitres de la voiture de Jason ont leurs propres reflets, les deux rétroviseurs visibles montrent des détails au niveau de la rue. Le tableau de bord se reflète sur le pare-brise, la vue devant apparaît dans ses lunettes de soleil. Sa montre présente aussi un reflet.■ L'éclairage général est d'une stabilité impressionnante, ici pas de scintillements ou d'artefacts qu'on peut voir sur PS5 et Xbox Series comme avec Lumen sur les jeux utilisant l'Unreal Engin 5. Le moteur RAGE semble bien plus optimisé pour les consoles.■ Les matériaux sont excellents, avec des textures très détaillées (verre, eau, bois, tissu, métal ...).■ Les ombres semblent être via shadow map bien plus traditionnelle comme technique (exemple les poignées de tiroir en arrière-plan).■ La physique des vêtements (tissu) comme les plis sur le t-shirt de Jason c'est comparable avec ce qu'on peut voir sur The Last Of Us Part II, sauf qu'ici on est sur un monde ouvert.■ On peut remarquer sur les personnages des poils visibles, et les cheveux de Jason changent de forme lorsqu'ils sont mouillés.■ Les vergetures sur les cuisses d'une femme à la plage témoignent de l'attention portée par Rockstar aux moindres petits détails.■ Les poils des bras sont également d'un niveau supérieur, avec un duvet réaliste qui pourrait être exceptionnel si le jeu proposait encore une vue à la première personne (comme sur GTA5 et RDR2 même si optionnelle).■ Rockstar repousse également les limites en matière de rendu des personnages, c'est une belle progression sur ce point.■ Simulation de particules de poussière réalistes et des interactions lumineuses, telles que la lumière rebondissant sur le visage de Lucia sur les surfaces proches, contribuent à l'immersion.■ La sueur visible sur certains personnages est particulièrement remarquable aussi (exemple sur le front d'un otage braqué par Lucia dans la scène de banque).■ L'eau présente des textures améliorées par rapport à GTA5 avec un SSR clair.■ Le jeu semble utiliser l'anticrénelage temporel (TAA) et la mise à l'échelle, ce qui adoucit légèrement les détails fins (comme le texte distant ou par exemple les grilles de la prison), mais ce compromis permet de préserver un niveau de détail élevé ailleurs.■ Du 30fps comme pour le premier trailer. Les 60fps bien que pas impossible mais peu probable compte tenu de la complexité graphique du jeu (densité et variété des pnj, densité du trafic, beaucoup de physique, simulation et l'IA à gérer) en plus du Ray Tracing et du RTGI qui confèrent au monde du jeu son aspect réaliste.■ Le retrait du RT donnerait au monde du jeu un visage totalement différent en plus cela nécessiterait un travail supplémentaire aux développeurs pour recréer l'éclairage et les reflets grâce aux techniques de rastérisation. Une résolution interne inférieure serait aussi nécessaire, en plus des exigences CPU supplémentaires que cela implique pour un tel jeu, pas sur que ça en vaut la peine pour obtenir du 60fps qui semble un peu difficile sur les consoles de la génération actuelle. Un mode 40fps est plus réaliste.■ Cela signifie probablement aussi que ce jeu est trop lourd pour espérer voir une version Switch 2. Même à 30fps seulement et avec une résolution interne inférieure, vu le niveau de fidélité et la puissance de la puce T239 en plus du processeur semblent impossibles à porter sur cette console. De même, ils disent qu'il est difficile d'imaginer que les consoles portables PC actuelles comme le Steam Deck et la ROG Ally X puissent exécuter ce jeu avec des performances acceptables.■ DF disent ce qu'ils ont révélé jusqu'ici est déjà d'une qualité exceptionnelle, et ce deuxième trailer comparé au premier présente une fidélité graphique encore plus impressionnante.