Jeux Video

On n'a jamais le moindre chiffre de ventes officielles mais néanmoins des données intéressantes. Ou en tout cas une, rapportée par extas1s :- Quelques heures après son lancement PS5, Forza Horizon 5 a vu débouler (classement mondial) 500.000 joueurs supplémentaires.- Même en incluant ceux qui font un partage de compte avec un proche, ça reste potentiellement un joli lancement pour un portage avec 3 ans et demi de retard... et à plein pot.- Actuellement dans le top 10 des ventes démat sur le PS Store Européen et US.(Rappel : il y a quelques jours et en incluant les données Game Pass, FH5 avait vu passer 40 millions de joueurs)