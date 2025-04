Marvelous USA confirme que, contrairement a la version japonais, Daemon X Machina Titanic Scion sera bien sur cartouche et non une Game Key.Il en sera aussi de meme pour Story of Seasons (et Rune Factory Guardians of Azuma deja confirmé).On peut donc espérer que d'autres éditeurs japonais décident de sortir certains de leurs jeux dans une véritable version physique en occident et uniquement en Game Key au Japon.Daemon X Machina Titanic Scion sortira sur PS5, Xbox, Switch 2 et PC le 25 Septembre prochain.