« Cette version 8 GB est déjà obsolète »

a tout fait pour retarder les tests de laen demandant à ses partenaires de ne pas envoyer d'échantillons de cette carte graphique aux médias spécialisés. C'était une manœuvre très douteuse, surtout lorsque les modèles 16 GB et 8 GB ont été lancés simultanément et que personne, hormis de tes rares médias asiatiques ayant un accès direct aux partenaires, n'a eu l'occasion de la tester.a pu se procurer un exemplaire, une carte qu'ils ont dû acheter eux-mêmes, bien sûr carrefuse toujours de les livrer pour les tests.Connu pour ses tests détaillés comparant de nombreux jeux et paramètres, le média australien a passé des jours à comparer méticuleusement les deux modèles 16 et 8 GB. Sa conclusion est simple :Cetteconserve néanmoins son utilité pour les jeux d'eSport, généralement peu gourmands en ressources GPU, ils tournent aussi bien que sur le modèle 16 GB. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme ils le soulignent à juste titre, le prix des écrans 4K est désormais si bas que leur prix est inférieur à celui de cette carte, et les écrans représentent généralement un investissement à long terme. Après tout, la résolution 4K était un argument marketing il y a dix ans, il n'est donc pas surprenant que les joueurs s'attendent à ce que tous les GPU modernes soient performants à cette résolution.Naturellement, laoffrira de bonnes performances dans la plupart des jeux, mais comme le souligne, cela nécessitera souvent de modifier les paramètres du jeu. Pour la plupart, la possibilité de brancher et de jouer est l'un des principaux avantages d'un GPU moderne, et comme ils paient déjà des centaines de dollars, cela ne devrait pas poser de problème avec la RTX 5060 Ti, hélasa rencontré de nombreux problèmes avec le modèle 8 GB. Un taux d'images par seconde inférieur plus la qualité des textures des jeux était souvent tellement réduite que le jeu avait un aspect totalement différent de celui du modèle 16 GB, sans parler des plantages ou des dysfonctionnements de certains jeux.Ils ont testé la carte sur les jeux suivants : Space Marine 2, A Plague Tale Requiem, Assassin's Creed Shadows, Cyberpunk 2077, Marvel Rivals, Marvel’s Spider-Man 2, Final Fanatsy XIV, Indiana Jone, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi Survivor 2, Alan Wake 2, God of War Ragnarok et Black Myt Wukong.