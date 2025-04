Gamergen 18/10

Gameblog 8/10

Hitman World of Assassination n’est pas juste un portage opportuniste... Non, c’est une vraie refonte de l’expérience pour la réalité virtuelle, pensée pour nous immerger dans le monde du célèbre Agent 47. Malgré quelques accrocs, c’est probablement la meilleure manière de redécouvrir cette trilogie d’infiltration culte. Et surtout, c’est l’un des rares jeux sur PSVR 2 à nous faire sentir que nous tenons une arme virtuelle… le pouvoir de décider de qui vit, qui meurt, et comment. En somme, une vraie petite perle à ne pas louper !Hitman World of Assassination est-il la réussite tant attendue après les deux essais VR en demi-teinte ? Est-ce la tuerie absolue en réalité virtuelle ? Globalement, on peut saluer le travail fourni par IO Interactive et pour le fait de proposer l’un des meilleurs jeux VR du marché. Un portage ultra généreux qui reprend tout le contenu de base d’Hitman 1 à 3, et qui fait tout son possible pour offrir une immersion digne de ce nom. Néanmoins, malgré les multiples améliorations, il était impossible de camoufler les vestiges de titres pensés pour un écran plat. En résulte alors encore plusieurs soucis qui peuvent gâcher l’expérience, surtout dans la précipitation.