Communiqué officiel

GameShare permettra aux joueur·se·s de jouer ensemble via une connexion sans fil en local en disposant d'un seul exemplaire du jeu. De plus, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront également partager leur exemplaire de Split Fiction avec les utilisateurs de la Nintendo Switch originale, ce qui leur permettra de jouer ensemble via une simple connexion sans fil en local.

GameChat permettra aux joueur·se·s de discuter en direct à l'aide du microphone intégré à la console, mais aussi de partager des vidéos avec leurs ami·e·s via les caméras USB compatibles. L'image de la caméra apparaîtra via l'indicateur de joueur au sein de l'interface du jeu.