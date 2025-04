Sony vient de présenter The Last of Us Complete: Collector’s Edition sur PS5.Sortie prévu le 10 juillet 2025 pour un prix de 119,99 euros.Il s'agit d'une exclusivité de la boutique en ligne de SonyAu programme nous avons :-Boîtier Steelbook avec disques physiques deThe Last of Us Part I et The Last of Us Part II Remastered-Prologue Left Behind-Comics The Last of Us: American Dreams #1-#4 avec nouvelle jaquette-Ensemble de quatre lithographies-Lettre de remerciement de Neil Druckmann