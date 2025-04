mais à un stade - précoce - du développement NS2

Elden RING :PS5Une meilleure fluidité pour la PS5 et une meilleure finesse de texture dans la scène de combat, les cheveux plus fournis et lissésNS2En revanche, une belle luminosité de l'arbre. Scène de combat, la lampe, l'arrière-plan, le feuillage plus lumineux. Sur le visage en portrait, l'écharpe plus détaillée. L'ombre du nez plus accentué ainsi que l'ombre du col du vêtement de l'héroïne. La pupille plus vraie que nature.HOGWARTS LEGACYMêmes remarques que PS5, NS2 VS XBOX S, un léger meilleur lissage de textures côté XBOX, mais la NS2 meilleure en Ray Tracing (monuments notamment), et une pupille moins terne.Split FictionNS2A ce stade, la version Switch sur ce type de jeu démontre une spectaculaire utilisation du Ray Tracing, là où la version PS5 Pro ne peut pas suivre avec son "RT" qui prouve n'être qu'une coquille vide, même pas au niveau de l'occlusion ambiante d'un PC de 2016.PS5 ProEn revanche, là où certains effets ont disparu de la NS2, elles sont bien présentes sur PS5 Pro.A suivre.PS5NS2FINAL FANTASY VII REMAKEPS5 = NS2Exactement les mêmes graphismes, excepté l'éclairage des feux arrière des véhicules un peu plus intenses sur la NS2Et enfin Cyberpunk 2077 NS2 vs PS5 ProNS2 : au bar, le Raytracing fait des merveilles : la lumière du ventilo au plafond montre davantage d'effets verticaux, l'ombre des tabourets et celle de la main gauche du protagoniste.Sachant que CD PROJEKT est en mode accéléré pour ce portage, les semaines restantes ne seront pas de trop pour peaufiner ce qui semble être l' UNIQUE VERSION PHYSIQUE de l'univers avec son DLC inclus, et du Raytracing, toutes consoles confondues.