Je sais que les prix font énormément débat (et il y a de quoi).Mais si on parle uniquement des jeux, et d’un jeu en particulier, c’est moi ou ce DK Bananza se présente comme une véritable révolution de gameplay pour les jeux de plateforme ?Je m'explique.Dans les autres jeux de plateforme, on subit les niveaux, les pièges, et les différentes phases de plateforme. Par exemple, il y a une plate-forme flottante, on saute dessus sans tomber dans le trou etc (et forcément, c’est logique).Mais là, après avoir observé les différentes phases de gameplay, on se rend compte qu'on peut créer son propre chemin, car tout le décor est modifiable grâce aux poings de DK. Il n'y a rien d'imposé aux joueurs, à part les passages clés pour faire avancer le jeu (ce qui est normal).Par exemple, dans une séquence, le présentateur ne voulait pas passer sur un tapis roulant. Il a simplement détruit complètement le mur de droite, puis a fait une sorte de virgule pour contourner le tapis roulant.Ça peut sembler un peu "triche", mais franchement, les possibilités sont complètement dingues! Rien que dans le niveau prologue, il y a cinq étages où on peut creuser n’importe où (en haut, en bas, à gauche et à droite).Je ne sais pas si c’est moi qui ai raté un jeu de plateforme qui a déjà inventé ça, ou si ce DK s'annonce vraiment comme une révolution pour le genre?