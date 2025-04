Jeux Video

Le site officiel JP a livré les infos, et sauf surprise on devrait être dans les mêmes eaux chez nous :



- Mario Kart World : 23,4Go

- Donkey Kong Bananza : 10Go

- NSO GameCube : 3,5Go la totale (augmentera forcément avec le temps)

- Super Mario Party Jamboree (Switch 2 Edition) : 7,7Go





Bon, les tiers, ce sera une autre histoire, et on a d'ailleurs déjà plusieurs jeux qui ne seront que des "clés" sur la cartouche pour un téléchargement intégral comme Elden Ring.