...pour Metroid Prime 4 Beyond.



un certains Reece “Kiwi Talkz” Reilly annonce que Metroid Prime 4 a été carrément gardé pour le nintendo direct du 2 avril et que sa présentation va tout exploser le direct (genre le jeu va éclipser tout le reste).



Il est sur à 90% de ce qu'il dit sur l'annonce de MP4 du 2 avril...



Cela sous-entends surtout que le jeu serait donc en sorti multi switch et switch 2.



Par contre j'ai un peu de mal à comprendre son enflammade, que MP4 soit un top jeu ok mais de là réquisitionner l'attention du show je n'y crois pas un seconde.