Toujours selon extas1s : - Gears of War e-Day est suffisamment avancé pour laisser le plein choix du calendrier à Microsoft. Si le titre était censé arriver en 2026, probablement en tout début d'année, le report de Fable ouvrirait les portes à une avancée pour fin 2025. Seule une certaine date concurrentielle (GTA VI, vous connaissez ?) déterminera le choix final sur le calendrier. - Il réaffirme que Gears of War Collection sortira en 2025 sur PC/PS5/XBS(Game Pass). L'annonce sera faite en juin lors du Xbox Showcase.

posted the 03/04/2025 at 06:10 AM by shanks