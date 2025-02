Dans un peu plus de 2 mois cela fera 2 ans que le jeu est dispo.



Quel est votre avis sur le jeu avec le recul?



Pour ma part assez grosse déception.

Le jeu est vraiment sympa, mais la sensation de déjà vu est trop importante.



Les pouvoirs sont assez inégale en terme d'utilité.

Les PNJ qui nous accompagnent nuisent souvent à la lisibilité des combats au point ou j'ai fini par en désactivé les 3/4.



Beaucoup de quêtes remplissage très(trop) longue pour rien.

Sonium, Korogu(encore), esprit, panneaux à faire tenir, puits, racines lumineuse,...



Des îles célestes au final très décevantes car finalement très petites.

Des profondeurs immense pour rien.



Et aussi des sanctuaires plus nombreux mais que j'ai trouver beaucoup plus faciles.



A titre d'exemple j'ai fini Breath of the Wild à 100% voilà quelques mois et je ne me suis pas ennuyé un seul instant.

Je le trouve plus homogène avec des pouvoir mieux maitrisés et des prodiges vraiment utiles.