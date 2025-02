Au delà du faite qu'un autre bastion défenseur de jeux vidéo en physique risque de disparaître , j'en vois certain se "réjouir" d'une possible fermeture des magasins Micromania.



Avec toujours les mêmes argument : Escromania, jeux trop cher,...



Alors OK ya du vrai mais comment peut-on être content que plusieurs centaines de personnes pourraient se retrouver au chômage ?



Moi ça me dépasse.