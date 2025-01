Jeux Video

Selon l'insider Tez2 donc je ne peux vérifier le passif mais apparemment, selon plusieurs sur Era, le mec a déjà prouvé ses liens avec de bonnes sources.



Donc :



- GTA VI et GTA Online 2 vendus séparément

- GTA Online 2 sortirait "après" GTA VI (bon, ça on s'en doutait)

- GTA Online 2 ne sera pas vendu plein pot

- Il pourrait y avoir des upgrades (en gros, GTA Online 2 vous coûtera moins cher si vous possédez déjà GTA VI, et inversement)



Je ne serais qu'à peine surpris si confirmé.