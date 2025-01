Daniel Richtman, un insider reconnu pour ses scoops dans le domaine du divertissement, a annoncé sur son Patreon que Santa Monica Studio travaille "probablement" sur un tout nouveau jeu God of War se déroulant dans la mythologie égyptienne car le studio est actuellement en train de recruter des acteurs originaires du Moyen-Orient pour un jeu AAA encore inconnu.Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que l’idée d’un God of War dans la mythologie égyptienne est évoquée. Dans le documentaire Raising Kratos de God of War, le directeur créatif Cory Barlog avait révélé que SMS avait initialement envisagé de situer le jeu dans la mythologie égyptienne avant de finalement opter pour la voie nordique.A noter que la saga nordique de God of War a touché à sa fin avec God of War Ragnarök et son DLC gratuit Valhalla. La suite logique des choses voudrait que Kratos fasse un tour en Égypte, à l'instar du volume Fallen God des comics publiés par Dark Horse.