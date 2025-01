Netflix a de nouveau augmenté ses tarifs, après la dernière augmentation de l'offre premium à la date de octobre 2023 ( $19.99 à $22.99)



La plateforme informe ses abonnés, pour l'instant américains, que l'offre premium passera à 25 dollars par mois(24euros au cours d'aujourd'hui). Oui, vous avez bien entendu, 25 dollars(2 dollars de plus) pour un contenu qui, bien que varié et vaste, présente des qualités de production inégales voir médiocres( leurs films ou leurs séries formatés pour les ados) pour au minimum profiter de la 4k sur vos écrans OLED 65 pouces tout neuf .



Dans le cadre des nouvelles tarifications aux États-Unis, le forfait Standard de Netflix sans publicité augmentera de 2,50 $ — passant de 15,49 $ à 17,99 $ par mois. Cela fait trois ans que Netflix n'a pas revalorisé le forfait Standard, qui offre deux flux HD simultanés. De plus, le forfait publicitaire de Netflix coûtera 7,99 $ par mois, soit une augmentation de 1 $ par rapport au 6,99 $



Comme on se doit de l'attendre ces augmentations vont surement traverser l'atlantique pour se retrouver chez nous avec la conversion habituelle dollars => euros que nous européens connaissons si bien.