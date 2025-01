Merci à Gamekult qui devait avoir le CP sous embargo mais l'ont publié avec 48h d'avance(article supprimé rapidement mais trop tard)Ce sera donc pour le 15 mai 2025.PC, PlayStation 5, Xbox Series et Game Pass.RDV dans 2 jours pour la bande-annonce durant le Xbox Direct.

Who likes this ?

posted the 01/21/2025 at 09:00 PM by shanks