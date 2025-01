Planète Tripy Game Guides and News

Après avoir quitté définitivement ses fonctions chezle 15 janvier,en a profité pour donner plusieurs interviews. Parmi elles, celle réalisée par la chaînea permis d'obtenir plus de précisions sur les difficultés rencontrées par le constructeur avec laet laConcernant la première, plusieurs mauvais choix ont été fait comme l'a rapportédansplus tôt. Pour la seconde, c'est surtout lequi a posé problème comme l'avait déjà rapporté, en plombant totalement les finances de la branchedequi a été sauvée par ces autres activités.Il n'y a pas à dire, malgré le succès à long terme de laqui a fini par rattraper les ventes de la Xbox360, la périodea vraiment été dangereuse pour le constructeur japonais. Mais cela aura au moins permis à la marque de se remettre en question et de revenir au mieux de sa forme avec la

posted the 01/16/2025 at 10:42 PM by tripy73