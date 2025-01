Spoiler :



- L'enquête en général sur l'assassinat qui parait pas très crédible surtout lorsqu'on sait que Hulkenberg a blessé la personne qui a pris la fuite et que personne ne se rend compte de la dite blessure. Il n'est pas dit clairement que tout l'ensemble de l'organisation était dans la magouille (La preuve le moine n'était pas au courant)

- Le retour de Zorba qui est une facilité scénaristique très grossière (un coup je suis mort, un coup je suis pas mort etc...)

- Toute la storyline avec Fidelio et Basilio qui est quand même très rushé.

Metaphor: ReFantazio -- Un peu perturbant que le dernier archetype du MC soit totalement cheaté, qui donne un sentiment d'avoir perdu son temps à chercher les meilleures combinaisons avant et ne donne la possibilité de jouer le MC qu'en Main DMG DEALER en late game.- L'item qui réduit le PT des synthesis / Les skills qui te redonnent de la mana (Magic Link / Shield blessing / Arcane Unity) forcent une linéarité stratégique sur l'ensensemble des PCs.- Certains PCs sont broken (sans être à 100% indispensables) comme Hesmay et Junah tandis que d'autres comme Strohl apporte trop peu de valeur ajoutée d'un point de vue stratégique.- Le boss annexe sans réel storyline et qui peut être battu beaucoup trop facilement même sans grind grâce au "sublime spoonfull" ou avec un Hesmay grindé au max.- Une bande son plutôt agréable dans l'ensemble mais aucune OST ne m'a particulièrement marqué contrairement aux précédents Persona.- ...mais l'OST de Virga Island qui est juste insuportable !- 60h/70h environ pour terminer le story mode et les quêtes annexes sans se presser.- Mais un NG+ peu convaincant compte tenu qu'il y a seulement un boss en plus sans réel storyline.- Une expérience plutôt agréable certes, avec une très bonne durée de vie dans l'ensemble mais qui ne restera pas dans les mémoires compte tenu des promesses attendues et du Marketing autour du jeu.