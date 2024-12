«J'aimerais faire Devil May Cry 0, ça serait le passé du personnage de Sparda, et j'aimerais également faire un remake de Devil May Cry 1. Si on développe un remake du premier DMC, je suis certain de développer le meilleur beat'em all jamais créé.



Un Viewtiful Joe 3 aussi.



Pour Okami, l'histoire s'est arrêtée en plein milieu, donc ça m'agace de l'abandonner telle quelle. [...] J'ai la sensation de faillir à mon devoir. Alors Capcom, s'il-vous-plaît, réalisons Okami 2 ensemble. »



L'annonce improbable de Okami 2 aux Game Awards marque le grand retour de Kamiya chez Capcom, avec un tout nouveau studio baptisé (a nouveau) Clovers, une véritable renaissance donc.Avec M-Two qui se concentre sur les Resident Evil (RE3 Remake, RE4 Separate Ways) et Clovers qui risque de proposer des retours de jeux originaux remis aux gouts du jour, Capcom semble utiliser de plus en plus des studios secondaires pour accentuer des sorties rapides et gagner en variété.La firme nippone semble vouloir récupérer ces anciennes têtes pensantes, Minami pour M-Two, Kamiya pour Clovers, il n'en manque plus qu'un... son créateur légendaire, Shinji Mikami mais ça semble compliqué actuellement, même si ce dernier n'est pas contre un God Hand 2.La série Devil May Cry semble en pause depuis plusieurs années maintenant, le départ d'Itsuno a énormément inquiété les fans du célèbre chasseur de démons, mais avec le retour de Kamiya, la licence risque d'avoir un excellent avenir.Voici les projets que ce dernier souhaitait faire s’il réintégrait Capcom en 2018 :On connait la suite. On croise les doigts pour la licence Devil May Cry.